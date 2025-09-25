FT：德銀摩通渣打花旗星展在港招聘擴團隊

今年初DeepSeek帶動港股科技股回升，及後多隻大型內地企業來港集資，德勤估計今年首3季新股集資額達1823億元，按年急升2.28倍。獵頭公司德銀Links International則指出，今年新股上市和合併交易增加，帶動年初以來招聘活動增加，待聘職位按年上升三成至四成。

業界：疫情時遷星金融人士開始回流

此外，報道指摩根大通在香港新聘16名董事總經理職級員工，並從亞洲、美國和歐洲各地調動員工來港，渣打今年則在港增加10名高階主管，並將一名全球主管遷至香港。另類投資管理協會亞太區聯席主管李可勝則指出，一些在疫情期間遷至新加坡的金融業人士開始重返香港，例如法興約有12名交易員遷回香港。除股票市場，本港財富管理職位亦在增加，花旗日本、北亞和澳洲業務主管Marc Luet表示，計劃今年在香港和新加坡增加財富管理經理數目10%，以滿足日益增長的客戶需求。星展北亞洲區私人銀行業務總監吳淑燕則在今年6月表示，繼去年在港增聘50名客戶經理後，今年會為香港、新加坡和北亞業務增聘40名客戶經理。