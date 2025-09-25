因颱風招股期延長一日 紫金黃金國際孖展超購186倍

多一日認購，同時適逢金價逼近每盎司3800美元新高、加上奇瑞汽車（9937）認購資金回籠，紫金黃金國際孖展昨急速升溫。綜合券商資料，截至昨晚9時，各大券商已借出孖展資金4674.03億元，以公開發售集資額24.98億元計，超購186倍；金表商西普尼孖展超購更增至1912倍，涉資600.4億元。同於今日中午截止招股的博泰車聯（2889）獲券商借出274.49億元孖展、超購256倍。

新股市場暢旺，彭博社引述知情人士消息報道，美團（3690）領投的人工智能（AI）機械人公司梅卡曼德（Mech-Mind Robotics）已向港交所（0388）秘密遞交港股上市申請，預計集資2億美元（約15.6億港元），最終集資規模等細節尚未確定。另有塔式光熱發電和熔鹽儲能解決方案提供商可勝技術昨日遞表，中信建投國際為獨家保薦人。

A股萬辰集團中微半導體

申來港上市

此外A股來港上市潮不斷，內地零食飲料零售商「好想來」母企萬辰集團（深：300972）及集成電路晶片研發公司中微半導體（滬：688380）本周二（23日）同日遞交上市申請；另有A股電子電路、光電顯示和精密製造行業巨企東山精密（深：002384）公布計劃來港發H股上市。路透社旗下IFR報道，東山精密集資額或達到10億美元（約78億港元）。該公司在柔性線路板（FPC）和印刷電路板（PCB）領域位居全球領先地位，是全球頂級消費電子和新能源汽車企業的供應商。截至昨日收市，東山精密A股市值達到1495.85億元。

據本報統計，截至昨日至少有13家市值超千億元A股公司已遞表申請來港上市，並有至少3間千億市值A股企業正籌備來港上市事宜，主要涵蓋工業、製造業、消費品行業（見表）。

奇瑞汽車今日上市，昨日暗盤在三大交易場均升近一成。在輝立表現最佳，收報33.68元，較定價30.75元升9.5%。一手100股，不計手續費每手帳賺293元。

明報記者 邱潤青