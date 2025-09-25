明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

官媒：市監局諮詢外賣平台規管意見

【明報專訊】內地外賣大戰漸引起監管關注。央視報道，國家市場監管總局組織起草的《外賣平台服務管理基本要求（徵求意見稿）》，昨天起正式面向社會公開徵求意見。

阿里京東美團股價齊做好

文件聚焦平台收費、促銷行為等重點問題，幫助外賣平台企業規範服務管理、提升服務質量，減輕商戶經營負擔，引導平台企業公開有序競爭。消息令市場憧憬外賣平台競爭放緩，除了已因AI進展炒上的阿里巴巴（9988），京東（9618）、美團（3690）股價同樣做好，分別收升逾3%及1%。

央視報道引述專家指出，徵求意見稿重點規範了平台和商家價格促銷行為，以遏止「裹挾式」競爭、過度「價格戰」等亂象。具體而言，文件明確限定外賣平台向商戶的收費項目，並要求平台不得隨意新設收費項目，並從公示方式、公示內容、結算明細及推廣效果等方面對平台收費細化規定，通過提升各類費用信息披露的完整性與易理解性，防止不透明收費。

同時，文件也要求平台引入「接單控制提示」機制，防止商家「爆單」（即高峰期接獲超出承載量的訂單）。針對無牌商戶，文件也要求平台執行商戶准入與動態審核，冀從源頭阻斷無牌商戶違規進入餐飲市場的渠道。

今年以來內地主要電商平台爭奪外賣市場份額，做法包括以「零元購」等大額補貼搶客。而內地監管近月也持續有所行動，包括月初市監總局指出，已及時約談主要外賣平台，下一步當局將密切關注外賣行業競爭情况，要求提升服務質量，嚴守食品安全底線，保障消費體驗等。

相關字詞﹕美團 京東 阿里巴巴 外賣大戰 外賣

上 / 下一篇新聞