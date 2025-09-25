官媒：市監局諮詢外賣平台規管意見

阿里京東美團股價齊做好

文件聚焦平台收費、促銷行為等重點問題，幫助外賣平台企業規範服務管理、提升服務質量，減輕商戶經營負擔，引導平台企業公開有序競爭。消息令市場憧憬外賣平台競爭放緩，除了已因AI進展炒上的阿里巴巴（9988），京東（9618）、美團（3690）股價同樣做好，分別收升逾3%及1%。

央視報道引述專家指出，徵求意見稿重點規範了平台和商家價格促銷行為，以遏止「裹挾式」競爭、過度「價格戰」等亂象。具體而言，文件明確限定外賣平台向商戶的收費項目，並要求平台不得隨意新設收費項目，並從公示方式、公示內容、結算明細及推廣效果等方面對平台收費細化規定，通過提升各類費用信息披露的完整性與易理解性，防止不透明收費。

同時，文件也要求平台引入「接單控制提示」機制，防止商家「爆單」（即高峰期接獲超出承載量的訂單）。針對無牌商戶，文件也要求平台執行商戶准入與動態審核，冀從源頭阻斷無牌商戶違規進入餐飲市場的渠道。

今年以來內地主要電商平台爭奪外賣市場份額，做法包括以「零元購」等大額補貼搶客。而內地監管近月也持續有所行動，包括月初市監總局指出，已及時約談主要外賣平台，下一步當局將密切關注外賣行業競爭情况，要求提升服務質量，嚴守食品安全底線，保障消費體驗等。