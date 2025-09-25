明報新聞網
經濟

恒指反彈359點 阿里貢獻逾220點

【明報專訊】「打風不停市」實施以來，本港股市昨首度迎來10號風球照炒股，亦是連續兩個交易日「打風不停市」。上有颱風下有炒風，方舟投資行政總裁Cathie Wood（木頭姐）相隔4年再披露購入阿里巴巴（9988），加上阿里指投資AI勢加碼（見另文），刺激阿里大升9%再創4年高位兼錄超過400億元成交，拉動港股重拾動力向上，恒指全日升359點，收報26,518點，重上10天線，成交2887.7億元。（相關新聞刊B3）

北水轉淨買入137億

隔晚美股三大指數回吐，恒指昨早段跌過百點後由阿里急升帶動科技股向好，刺激大市倒升逾220點，午後更一度最多彈403點，最終收升359點或1.37%，國指升152點或1.64%，收報9442點，科指升156點或2.53%，收報6323點，三大指數齊創一周最大升幅，成交2887.7億元，連續3天少於3000億元成交。

北水成交增2.5%，佔比升至26%，創一周高，北水亦重新轉流入，淨買入137億元，阿里巴巴及騰訊（0700）被北水淨入53.4億元及26.5億元，中芯（0981）亦被淨入6.88億元；中興通訊（0763）及小米（1810）則齊被北水淨沽超過3億元。

台積電傳加價 晶片股做好

科技股普升，除了獲「木頭姐」再次出手增持，阿里亦計劃加大AI投資，加上與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）開展物理AI合作，股價迫近175元見近4年高位，大升9.2%成表現最好藍籌，一隻股份已貢獻恒指逾220點升幅。騰訊升2%，京東（9618）、快手（1024）齊升逾3%，美團（3690）升1.2%，百度（9888）靠穩；市傳台積電晶片將加價，獲高盛大調高目標價的中芯升5.7%，連帶其他晶片股亦做好，華虹半導體（1347）升近4%，ASMPT（0522）升6.2%；泡泡瑪特（9992）再跌2%，是表現最差藍籌。

香港股票分析師協會主席鄧聲興表示，昨日一隻阿里撐起全個港股，而阿里明顯想由電商平台股轉向自主研發AI晶片、阿里雲等發展，加上其無負債、淨現金，估值有望提升，更重要的是，如果阿里的「算盤」打得響，港股的估值亦會同時被拉動，相信恒指即使回調整固，下調幅度只會是5至10%之間，但上望阻力將升至逾27,000點。

