經濟

阿里加碼投資AI基建 股價飈近一成 推大模型Qwen3系 全球排名超GPT-5

【明報專訊】近來於外賣、到店業務大舉衝鋒的阿里巴巴（9988），最新又於人工智能（AI）上放出震撼彈。集團首席執行官吳泳銘表示，正積極推動為期3年、數額達3800億元人民幣的AI基建資本開支計劃，並透露會追加更大投入；公司同時發布AI服務技術體系，包括推出Qwen3系列大模型，並指其中Max版部分性能超越OpenAI旗下最新旗艦模型GPT-5、排名全球前三，也宣布與Nvidia（英偉達）（美：NVDA）開展AI合作。系列消息被指是「說好AI故事」，阿里股價受刺激大升9%，報174元，再創近4年新高；美股阿里（美：BABA）盤前亦曾升近一成。

明報記者 楊括

阿里年度活動雲棲大會周三（24日）開幕，吳泳銘於會上表示，從生成式AI（AGI）演進至超級AI（ASI）的過程中，大模型將是下一代的操作系統，未來全世界或只會有5至6個超級雲端運算平台，通義千問的目標則是創建AI時代的Android系統。他亦透露為迎接ASI時代的到來，對比2022年AGI「元年」，到2032年阿里雲全球資料中心的能耗規模將提升10倍，意味着阿里雲算力投入將指數級提升。此外，他預計幾乎所有鏈接真實世界的工具介面都將與大模型鏈接，所有用戶需求和行業應用將透過大模型相關工具執行任務，「大模型將會吞噬軟件」。

人工智慧平台PAI將與Nvidia合作

同時，阿里也在會上發布AI服務技術體系，涵蓋大模型、Agent開發平台、AI基建等關鍵領域。其中在大模型領域，根據通義千問Qwen微信公眾號文章，Qwen3-Max-Instruct的預覽版在LMArena文字排行榜上排名第三，已超越GPT-5-Chat。正式版在程式碼能力和智能體（agent）能力方面進一步提升，在涵蓋知識、推理、程式設計、指令遵循、人類偏好對齊、智能體任務和多語言理解的全面基準測試中均達到業界領先水平。

值得留意的是，阿里旗下阿里雲於同一場合宣布，和晶片龍頭英偉達在Physical AI（即物理AI）領域達成合作，據指阿里雲人工智慧平台PAI將整合英偉達Physical AI軟件，為企業客提供資料預處理等服務，以縮短具身智能、輔助駕駛等應用的開發周期。

阿里雲擬巴西法國荷蘭設據點

海外擴展方面，阿里雲透露，計劃在巴西、法國和荷蘭首次設立雲計算地域節點，並擬擴建位於墨西哥、日本、韓國、馬來西亞和迪拜的數據中心。阿里雲指出，其內容分發網絡已覆蓋全球六大洲、70多國的逾3200個全球節點，目前已圍繞AI進行軟硬全棧（Full Stack）的協同優化和系統創新，初步形成以通義為核心的操作系統和以AI雲為核心的下一代計算機，過去一年其AI算力增長超過五倍，AI存力則增逾四倍。

