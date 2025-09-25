【明報專訊】香港紡織及成衣研發中心高級工程師陳嘉祺、工程師張奕表示，由於細菌纖維素薄膜仿皮革比較柔軟，故十分適合用來製造銀包、名片套等，製造鞋面也可以。至於鞋頭和鞋跟，由於這些位置的受力強很多，故暫時不太適合，要看看將來能否增加其拉伸強度。曾經有鞋廠接觸過他們，但可能因為這個原因，而暫時未有採用。
有估計認為，2022年全球皮革製品的市場規模高達2428億美元，年增長率達到6.6%。只要能夠取代到一部分動物皮革，其市場規模已經不可小覷。
全球皮製品市場逾2400億美元
所以，這些年來，都有業者推出或提出不同的替代品。除了「純植物皮革」或「合成仿皮革」，以及HKRITA提出的「細菌纖維素仿皮革」之外，近年更有內地初創科技公司聲稱，研發出利用真菌的菌絲體來製造「仿真皮革」的技術方案，通過基因編輯和精密發酵，更可以達到規模化和客製化。
但陳嘉祺表示，以生長速度和成本來說，「細菌纖維素仿皮革」應該是有優勢的。因為細菌纖維素薄膜形成的速度，要比真菌的菌絲體的生長速度快。他估計，內地那間初創科技公司用到基因編輯技術，就是想加快菌絲體的生長速度。
