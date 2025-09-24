明報新聞網
基金特區：荷寶看好新興市場股票 料5年年均回報7.5% 跑贏已發展市場

【明報專訊】隨着人工智能（AI）持續發展，市場普遍預期AI有助提升生產力，從而促進環球經濟增長。荷寶可持續多元資產解決方案量化策略主管Laurens Swinkels指出，AI應用等科技發展雖有利經濟增長，惟環球經濟仍面對地緣政治等挑戰，預期未來5年環球股市中，新興市場的股票年均回報有望逾7%，跑贏已發展市場。

荷寶最近發表題為「停滯的復興（The Stale Renaissance）」的《5年收益展望2026至2030年》報告，該公司多元資產策略師Peter van der Welle表示，對於未來5年環球經濟前景，隨着AI的應用範疇持續擴闊，確有望加快提升生產力，不少經濟學家如Brynjolfsson也曾預期AI將帶來生產力爆發潮，但若仔細觀察，近年由AI帶動的生產力復興似乎有點停滯不前（見圖），基於通脹持續限制貨幣政策的正常化，同時地緣政治局勢持續處於遏止升級（contained escalation）環境，即相對緊張局勢尚未解決，但局勢又並未有升級為全面衝突，如中美貿易的緊張關係便是其中之一，再加上近年美國政策的不連貫，令市場質疑其領導地位能否持續，此等因素所帶來的挑戰，抑制了環球經濟增長幅度。

AI帶動生產力復興似停滯不前

儘管經濟前景存隱憂，Peter van der Welle表示，該公司對未來5年的環球經濟預測的基本情境為「停滯的復興」，估計未來環球經濟將有50%機會率處於此狀態，即雖然生產力未見大幅提升，經濟仍可保持溫和增長。根據該報告的基本情境預測，未來5年美國的實質經濟年增長約2.1%，基於科技雖進步，惟民粹主義及政策不一致將影響投資信心，並料期內美國平均通脹將於2.75%，因移民減少和關稅上調，至於同期整體已發展市場平均通脹率預期約為2.5%，另預期未來5年歐元區、日本和新興市場的經濟增長相對改善。

美元偏弱勢利好新興市場表現

Swinkels表示，根據是次報告對未來5年經濟的基本情境預測，所預估的各類資產於2026至2030年5年期間的年均回報中，在股票方面，以新興市場的表現最為出眾，以歐元計價的5年年均回報達7.5%，而去年發表的《5年收益展望2025至2029年》報告中，新興市場股票以歐元計價的5年年均回報為7.25%，基於新興市場估值相對吸引，加上預期美元續偏軟，參考過去的歴史，美元偏弱勢往往利好新興市場表現。

再參考該報告的數據，若按美元計價，在該公司預測的基本情境下，新興市場股市於2026至2030年間的年均回報有望達8.25%，而該公司預測同期已發展市場以美元計的5年年均回報則為6.75%，意味未來5年新興市場股市可望跑贏已發展市場股市。（見表）

投資組合加入黃金房託 分散風險

然而，Swinkels提醒，目前並不是所有新興市場估值仍處於吸引水平，部分新興市場如印度，其現時估值遠高於平均水平，選擇新興市場時宜留意其估值，並認為市場前景充滿挑戰下，投資者可考慮於投資組合內加入大宗商品（如黃金）及房地產投資信託等，股債以外的資產，以分散投資。至於債券方面，根據該公司的報告，未來5年各類債券中，以新興市場政府債的表現較佳，其中新興市場本幣政府債券於2026至2030年間，以歐元計價的預測5年年均回報有機會達5.5%，若以美元計價，預測5年年均回報更有望達6.25%；至於新興市場美元政府債券，同期以歐元計價的預測5年年均回報為3.75%，以美元計價的預測年均回報則為4.5%。

明報記者 劉敬華

