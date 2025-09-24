政府9600萬購傲寓舖 料作社福設施

社會福利署早前表示，在產業署協助下，通過不同途徑物色合適處所進行洽購；署方在2025至2026年度預留2.5億元進行相關工作，目標是在市場許可情况下，盡量購置最多數目處所，以提供更多社福設施。

均輝集團高層4130萬購些利街地舖

另外，由資本策略（0497）持有的中環些利街2號LL Tower地舖，面積約2256方呎，最新以約4130萬元售出、呎價約1.83萬元，買家以MIGHTY GOLD INVESTMENT LIMITED作登記，董事為均輝集團首席執行官李均輝（LEE, ARNOLD），舖位現時月租約18萬元，料享租金回報率5.2厘。

均輝集團過往不時購入舖位，於2022年更曾四度入市，包括以6680萬元購入銅鑼灣香港大廈地下A3號舖連入則閣樓，面積約350方呎、呎價約19萬元；同年再以3950萬元購入港島半山摩羅廟街26至28號建興樓地下連閣樓，合共約2200方呎、呎價1.8萬元。

該集團同年再以共逾1.068億元，購入觀塘成業街27號日昇中心8樓03室及04室，兩單位合共20,958方呎、呎價約5100元。

黃竹坑工廈單位47年 升值17倍

另中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，黃竹坑道12號香華工業大廈高層A室新近易手，面積約3534方呎，成交價約1375萬元、呎價約3891元，買家為Exit V Gallery Limited，經營畫廊相關業務；原業主早於1978年8月以約76萬元購入，一直自用至2018年後出租，現持貨約47年，帳面獲利1299萬元或約17倍。