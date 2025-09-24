明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

政府9600萬購傲寓舖 料作社福設施

【明報專訊】繼早前斥資1600萬元購入佐敦商廈全層樓面後，財政司長法團再於本月初入市，以9600萬元購入大角嘴傲寓商舖部分，面積逾8000方呎、呎價約1.2萬元。翻查資料，項目發展商其士（0025）於2022年以「私人協商」形式放售，當時意向價約2億元，以現時成交價計，較3年前放售價低1.04億元或52%。據悉，物業有機會作為社會福利設施。

社會福利署早前表示，在產業署協助下，通過不同途徑物色合適處所進行洽購；署方在2025至2026年度預留2.5億元進行相關工作，目標是在市場許可情况下，盡量購置最多數目處所，以提供更多社福設施。

均輝集團高層4130萬購些利街地舖

另外，由資本策略（0497）持有的中環些利街2號LL Tower地舖，面積約2256方呎，最新以約4130萬元售出、呎價約1.83萬元，買家以MIGHTY GOLD INVESTMENT LIMITED作登記，董事為均輝集團首席執行官李均輝（LEE, ARNOLD），舖位現時月租約18萬元，料享租金回報率5.2厘。

均輝集團過往不時購入舖位，於2022年更曾四度入市，包括以6680萬元購入銅鑼灣香港大廈地下A3號舖連入則閣樓，面積約350方呎、呎價約19萬元；同年再以3950萬元購入港島半山摩羅廟街26至28號建興樓地下連閣樓，合共約2200方呎、呎價1.8萬元。

該集團同年再以共逾1.068億元，購入觀塘成業街27號日昇中心8樓03室及04室，兩單位合共20,958方呎、呎價約5100元。

黃竹坑工廈單位47年 升值17倍

另中原（工商舖）工商部高級分區營業董事梁錦和表示，黃竹坑道12號香華工業大廈高層A室新近易手，面積約3534方呎，成交價約1375萬元、呎價約3891元，買家為Exit V Gallery Limited，經營畫廊相關業務；原業主早於1978年8月以約76萬元購入，一直自用至2018年後出租，現持貨約47年，帳面獲利1299萬元或約17倍。

相關字詞﹕銅鑼灣香港大廈 資本策略 均輝集團 大角嘴傲寓 社會福利署 財政司長法團

上 / 下一篇新聞