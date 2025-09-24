明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

ONE JARDINE'S LOOKOUT兩房呎售2.1萬

【明報專訊】本港樓市由低位回穩，市場屢錄去年成功撈底買家短炒獲利，其中去年底開售的跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，一個兩房單位新近以1170萬元售出，以呎價計，近一年升值約一成。市場消息指，上述ONE JARDINE'S LOOKOUT中層B室，實用面積535方呎兩房戶，以約1170萬元售出，實呎21,869元；原業主去年10月以2011萬元連購兩伙，合共實用1014方呎，實呎19832元，若以呎價計，帳面升值逾10%。

近一年帳賺一成

新界老牌屋苑亦錄短炒獲利成交，市場消息稱，沙田富豪花園M座文禧閣低層F室，實用面積465方呎兩房戶，以約473.8萬元易手，實呎10,189元。資料顯示，原業主去年11月購入，當時作價約438萬元，帳面獲利35.8萬元或8％。

禹銘前高層3660萬沽陽明高層戶連車位

事實上，部分豪宅屋苑成交價持續回升；禹銘前董事總經理馮耀輝及相關人士持有的大潭陽明山莊第14座高層79室，實用面積1624方呎3房間隔，本月初以3310萬元售出，實呎20,382元，較1999年購入價1640萬元，帳面獲利1670萬元或逾一倍；馮同時以350萬元售出一個車位予同一買家，合共作價3660萬元。

資料顯示，馮耀輝等曾於今年6月，售出同座、同面積的低一層單位，連車位作價3480萬元，換言之，最新單位連車位成交價，較3個月高約5%。

Pokfulam Peak洋房銀主盤7年貶值五成

不過，部分豪宅銀主盤依然貶值沽出。資料顯示，薄扶林道Pokfulam Peak一幢洋房，實用面積4273方呎4房間隔，連1085方呎花園及1051方呎天台，早前銀主叫價1.8億元放售，最新減價到1.35億元售出，即減價4500萬元或25％，實呎31,594元。資料顯示，原業主早於2018年以約2.71億元購入，2021年及2022年間先後5次由不同財務公司承造按揭，並淪為銀主盤，帳面貶值1.36億元或50%。新買家為海外註冊公司。

相關字詞﹕銀主盤 ONE JARDINE'S LOOKOUT 薄扶林道Pokfulam Peak 大潭陽明山莊 富豪花園

上 / 下一篇新聞