ONE JARDINE'S LOOKOUT兩房呎售2.1萬

近一年帳賺一成

新界老牌屋苑亦錄短炒獲利成交，市場消息稱，沙田富豪花園M座文禧閣低層F室，實用面積465方呎兩房戶，以約473.8萬元易手，實呎10,189元。資料顯示，原業主去年11月購入，當時作價約438萬元，帳面獲利35.8萬元或8％。

禹銘前高層3660萬沽陽明高層戶連車位

事實上，部分豪宅屋苑成交價持續回升；禹銘前董事總經理馮耀輝及相關人士持有的大潭陽明山莊第14座高層79室，實用面積1624方呎3房間隔，本月初以3310萬元售出，實呎20,382元，較1999年購入價1640萬元，帳面獲利1670萬元或逾一倍；馮同時以350萬元售出一個車位予同一買家，合共作價3660萬元。

資料顯示，馮耀輝等曾於今年6月，售出同座、同面積的低一層單位，連車位作價3480萬元，換言之，最新單位連車位成交價，較3個月高約5%。

Pokfulam Peak洋房銀主盤7年貶值五成

不過，部分豪宅銀主盤依然貶值沽出。資料顯示，薄扶林道Pokfulam Peak一幢洋房，實用面積4273方呎4房間隔，連1085方呎花園及1051方呎天台，早前銀主叫價1.8億元放售，最新減價到1.35億元售出，即減價4500萬元或25％，實呎31,594元。資料顯示，原業主早於2018年以約2.71億元購入，2021年及2022年間先後5次由不同財務公司承造按揭，並淪為銀主盤，帳面貶值1.36億元或50%。新買家為海外註冊公司。