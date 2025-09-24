明報新聞網
8號波懸掛前 一手成交錄約20宗

【明報專訊】超強颱風樺加沙襲港，在天文台尚未於昨日下午懸掛8號風球前，部分買家提早入市，綜合市場資訊，一手市場昨日仍錄約20宗成交，當中不乏鐵路盤交投；新世界（0017）及港鐵（0066）等合作的黃竹坑站港島南岸滶晨系列，新售出第2座22樓B室，實用面積497方呎兩房設計，成交價1198.5萬元，實呎2.41萬元，買家屬本地客。新世界表示，項目5月開售以來累沽628伙，套現總額逾107億元。

本地客1198萬購滶晨兩房 呎價2.4萬

此外，會德豐地產及港鐵合作的將軍澳日出康城SEASONS系列，連錄兩宗兩房户成交，包括第1A座51樓B室，實用面積495方呎，成交價764.2萬元，實呎1.54萬元；整個SEASONS系列自去年3月開售至今，累積沽出1324伙，套現總額近82.2億元。

SEASONS系列啟德海灣共錄7宗成交

另嘉華（0173）牽頭的啟德跑道區啟德海灣，連錄5宗一房戶成交，套現約3000萬元，其中第2B座21樓F室，實用面積307方呎，成交價605.1萬元，實呎1.97萬元；項目2023年底開售至今累沽423伙，套現總額約36億元。啟德跑道區同區，中海外（0688）牽頭的維港．灣畔1B期，新近售出第2B座25樓A室，實用面積669方呎3房戶，成交價2191.8萬元、實呎3.27萬元。

朗濤低座連天台特色戶售6223萬

至於新界方面，鷹君（0041）大埔白石角朗濤，新近透過招標，售出低座H1座的SKY Duplex（SD 2）複式戶，實用面積3036方呎4房間隔另連天台，成交價6223.8萬元、呎價2.05萬元。萬科香港旗下大埔馬窩上然3期，昨日沽出兩伙1房戶，吸金約720萬元、實呎近1.2萬元。

