經濟

香港地產

天御為買家提供靈活成交期 全層4710呎大宅 每月管理費4.8萬

【明報專訊】被視為港島西半山近年最矚目分層豪宅，恒地（0012）、新世界（0017）合作發展的衛城道天御，自公布命名後一直成市場焦點，項目首度推出一伙特色單位，於本周四（9月25日）起招標；據招標文件顯示，雖然物業已屆現樓，惟發展商仍為買家提供靈活成交期付款計劃，若買家提前成交可獲提前付清優惠，方便買家財務安排。

明報記者

天御首度推出招標的第2座50樓全層特色戶，實用面積4710方呎3房3套設計，並附工作間、儲物室、溫室等；上述單位將連同兩個車位、1個電單車位等出售，於本周四起至10月10日，每日上午10時至下午5時招標。

方便買家財務安排

據招標文件顯示，發展商除提供90天付款期外，亦提供靈活成交期付款方案，即付款期數、成交時間可由買家提出，若買方最終提前完成交易，可獲提前付清優惠。此外，發展商亦會提供代付印花稅優惠。

值得一提的是，就文件所見，今次推出之單位，每月管理費48,290元，以實用面積4710方呎計，每方呎管理費逾10.2元。

倘提前完成交易可獲優惠

天御另一焦點，為項目第2座Penthouse 52E室（涉3樓、52、53、55樓及天台），4房4套設計，實用面積達1.12萬方呎、連897方呎平台及2050方呎天台，並設私人泳池。若按單位面積計，估計複式大戶每月管理費或高逾11萬元；由於該單位連平台及天台等，相信實際管理費有可能更高。

已屆現樓的天御1期，共提供106伙，6樓為連平台特色戶，實用面積834至1395方呎；7樓至28樓為標準樓層，每層4伙，實用面積856至1424方呎、屬兩房1套至3房3套間隔。此外，30至35樓每層兩伙，實用面積2329至2335方呎、屬4房4套間隔；46至51樓，每層只設1伙、屬3房3套到4房4套間隔，部分單位設「安全室」和「溫室」。

項目共設128個停車位，當中43個屬可根據公契改裝為雙層的機械停車位，在住宅項目當中罕見。

MOUNT NICHOLSON天璽錄矚目成交

事實上，今年市場不乏一手超級豪宅成交，如九倉（0004）及南豐合作、會德豐地產銷售的山頂MOUNT NICHOLSON，第二期B座頂層實用面積4217方呎、連天台B室複式4房大戶，早前連雙車位以6.09億元售出、實呎逾14.44萬元，再創亞洲一手分層物業新高呎價，略高於項目2021年11月分層標準戶、所創的原最高成交呎價14.08萬元；該買家選用180日成交期，如於45日內完成上會，可獲成交價5%回贈、即涉約3045萬元。

新地（0016）九龍站天璽，早前售出天鑽璽91樓C室，實用面積1798方呎4房雙套間隔、附平台，連車位成交價逾2.31億元、實呎達12.9萬元，創九龍一手分層住宅呎價新高；據成交紀錄冊顯示，買家成交期180日。

