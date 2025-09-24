明報新聞網
姜靜：紐元兌美元或續偏弱整固

【明報專訊】上星期超級央行周，央行決議結果大致符合市場預期，市場有驚無險。美匯指數先跌後回升，紐元受經濟數據拖累，兌美元全周大跌1.58%。紐元兌美元目前跌至兩周低位，以及接近最近交易區間的底部，而紐元兌澳元更跌至2022年來的低位。

紐西蘭第二季經濟增長遠遜預期，GDP環比收縮0.9%（同比收縮0.6%），低於預期和紐儲行預測的收縮0.3%，反映建築業和房地產市場的疲弱，以及企業支出萎縮。同時，新西蘭樓價繼續走低，全國平均樓價自2022年高位跌近15%。另外，全球不確定性加劇，加上外部需求轉弱，新西蘭製造業活動在第二季收縮3.5%，拖累GDP增長0.3個百分點。

疲軟的就業市場、移民人數減少，加上高漲的生活成本壓力，亦導致消費者情緒受到顯著影響，新西蘭私人消費第二季增幅收窄至0.4%；外貿方面，商品和服務出口按季跌1.2%。紐儲行上個月預測，將在今年剩餘兩次會議將官方現金利率從3厘降至2.5厘，為未來幾個會議開啓更大的減息空間。上述數據出爐後，市場加大對紐儲行10月和11月減息的押注，預期年底前紐儲行將減息接近60個基點，比一周前的押注高出20個基點。外部因素方面，大致上利好包括紐元在內的高Beta貨幣，或為紐元形成底部支持。

紐元目前已釋放部分貶壓，預期短期內兌美元或繼續偏弱整固，若跌穿重要支持位0.5800/30，或開啓更多向下空間。策略方面，筆者看好澳元兌紐元的交叉盤，主要是鑑於澳洲和新西蘭貨幣政策和經濟基本面的分歧。相對起新西蘭較弱的經濟前景，澳儲行行長Bullock早前稱經濟形勢良好，預計家庭消費持續復蘇。

華僑銀行香港經濟師

