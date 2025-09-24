甲骨文任命雙CEO 加快接班

反映未來押注雲端設施業務

今年6月，甲骨文才提拔兩人為總裁。彭博社引知情人士透露，當時計劃在一兩年內將他們晉升為聯席CEO，但由於連串利好消息湧現，加快領導層換班。前CEO、現任董事會執行副主席卡茲（Safra Catz）表示，當一切順利，就會想進行這樣過渡。

現年39歲的Magouyrk曾效力亞馬遜，2014年加盟甲骨文，並成為甲骨文雲基礎設施（OCI）的首批員工，之後在內部迅速晉升。54歲的Sicilia則掌管特定業務領域的軟件應用。最新安排反映甲骨文將未來押注於雲端基礎設施業務。這項業務主要在建構數據中心，助OpenAI及Meta等科技巨企向客戶提供AI服務。甲骨文已跟這些客戶簽訂大量合同，使雲端業務在未來幾年成為其收入增長動力。

（綜合報道）

