大行料投資OpenAI 助Nvidia大賺5倍

Nvidia市值逼4.5萬億美元

根據NewStreet Research的分析，Nvidia每向OpenAI投資100億美元，OpenAI就將花費350億美元購買Nvidia晶片。此安排雖降低了Nvidia尖端晶片的利潤率，相當於為OpenAI提供折扣，但確保了Nvidia晶片需求的持續性，並為資金緊張的AI合作伙伴提供生命線。

美銀估計，此項合作可望為Nvidia創造約3000億至5000億美元的潛在累計收入，令Nvidia大賺3至5倍，並與OpenAI建立優先合作伙伴關係，鞏固Nvidia在AI領域的主導地位，令對手博通（Broadcom）（美：AVGO）及超微半導體（美：AMD）等難以與其競爭。市場分析認為，這項投資短期內可能對Nvidia的對手產生負面影響，但有助提振AI行業，引入更多供應商。

《華爾街日報》指出，利用投資者對Nvidia前景的信心，增強供應鏈合作伙伴的實力，是Nvidia行政總裁黃仁勳的慣用策略。憑藉強大的資產負債表，Nvidia近期通過交易、合作及投資等方式，支持雲端運算服務商CoreWeave（美：CRWV）、晶片商英特爾（Intel）（美：INTC），以及xAI等，從而推動AI熱潮持續。

（綜合報道）

[國際金融]