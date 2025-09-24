4聯儲官員言論偏鷹 對減息審慎 聚焦鮑威爾凌晨發言 美綜合PMI遜預期

經合組織（OECD）昨上調了美國、中國及全球今年經濟增長預測，認為上年半經濟表現較預期具韌性，惟美國加徵關稅的影響尚未全面顯現，「經濟前景仍面臨重大風險」。道指及標指昨早段再創新高，而納指回落。除Tesla（美：TSLA）以外，科技七巨頭（Mag 7）股價早段下滑。美國9月製造業PMI初值回落至52，但符合預期，服務業及綜合PMI初值則遜於預期。

鮑曼指美聯儲需加快減息

對利率敏感的美國兩年期國債孳息率，由上周四議息結果公布後的3.5厘以下，至近日升穿3.6厘。美國10年期國債孳息率亦回升至4.14厘左右。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員押注10月再次減息的概率接近九成，不過押注12月進行今年第3次減息的概率降至七成左右，較此前八成左右回落。美匯指數繼續在97水平徘徊。美元相對較弱，現貨金昨升至每盎司3759美元，期金升穿每盎司3800美元，兩者均刷新歷史高位。

今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）表示，他支持上周減息的決定，認為這是對就業市場轉弱的防範措施，但認為在通脹高企的背景下，進一步減息的空間有限。他形容目前利率「介乎適度限制與中性之間」。

明年有投票權的克利夫蘭聯儲銀行行長哈馬克（Beth Hammack）亦表示，減息後的利率限制性「非常溫和」，令她擔心通脹形勢。她說，有迹象顯示就業市場仍然強勁，裁員人數少，且失業率低，反觀通脹率逾4年都高於美聯儲目標，因此須對減息審慎，以免經濟過熱。

後年有投票權的亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）表示，對通脹長時間過高感到擔憂。他透露在上周議息會議，他僅預期今年全年只會減息1次，由於當局上周已經減息，意味他預計今年餘下時間毋須減息。

今年有投票權的芝加哥聯儲銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）周二表示，通脹高企，對進一步減息應態度審慎。不過由美國總統特朗普提名的美聯儲理事、下屆美聯儲主席候選人之一的鮑曼（Michelle Bowman）昨表示美聯儲未來數月可能需要加快減息，應對就業市場轉弱的迹象。

OECD上調中美GDP增長預測

摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）表示，雖然市場已消化今年餘下兩次會議將進一步減息的預期，但美國通脹似乎停留在3%水平，倘通脹居高不下，美聯儲將難以進一步減息。

他指出，由於全球赤字，通脹不會很快消退，而全球擴大軍事支出及貿易重組等，都會引發通脹。他預期通脹軌迹可能上升，而非下降，若經濟因陷入衰退而要減息並非好事。不過戴蒙形容，雖然美國經濟正在轉弱，但未算是「災難」。

經合組織（OECD）昨將美國今年經濟增長預測上調至1.8%，較6月預測上調0.2個百分點。OECD又將中國今年增長預測，由6月時預測的4.7%，上調至4.9%。

OECD指出，工業生產和貿易，因提升關稅前的投入而得到支撐。強勁的AI相關投資，提振了美國的經濟增長，而中國的財政支持，則抵消了貿易逆風和房地產市場疲軟帶來的拖累。OECD最新預計，今年全球經濟增長3.2%，較6預測上調0.3個百分點。

