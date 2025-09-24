明報新聞網
經濟

德勤再上調港IPO集資額 料最多2800億 穩守全球首名

【明報專訊】德勤中國華南區主管合伙人歐振興表示，該行預計今年首3季度新股集資額已達1823億元，並指港股市場仍存動力，以及美國減息下料國際資金將繼續「東移」，將帶動市場成交額及推高估值，促使大型「A+H」股加快赴港上市步伐，因而將原先於6月份已上調的全年預測新股集資額2000億元，再度上調25%至40%，達2500億元至2800億元，全年預測新股上市宗數則維持至80宗，並相信本港很大機會可穩守全球集資額首位的排名。

明報記者 江陵凱

歐振興指出德勤預計首3季香港將會有66隻新股上市、集資1823 億元；「A+H」股方面，據德勤統計現時排隊於港上市200宗申請中，有合共近70宗、約三分之一，屬為潛在「A+H」股和於內地新三板上市擬發H股的企業。

大型「A+H」股加快赴港上市步伐

歐振興又指出德勤原先預計部分大型「A+H」股，於明年才來港上市，但由於整體資本市場流動性及估值上升，使大型「A+H」股加快赴港上市的步伐，令本港集資額「水漲船高」。

他又表示，德勤預測全年上市宗數不變、但上調預測集資額，因截至上周五，港股主板公司的市盈率為15倍，估值重回2021年第四季水平。德勤中國資本市場服務部上市業務華南區主管合夥人呂志宏補充，大量的海外資金持續流入香港，大幅推動香港股市的成交，令估值繼續回升。

料科技生科公司為新股主力

截至上周五（19日）港股主板正在申請上市宗數為226宗，主要為科技公司及生物科技公司為主，歐振興相信兩類公司於第四季，將繼續為港股新股市場的主力。他又認為，外國公司或可成為明年港股新股市場亮點，因估值正處上升軌道，外國公司赴港上市可能是剛開始，不過他亦指出首三季外國公司上市來港上市個案只有4宗。

值得一提的是，德勤曾於去年底預計今年IPO集資額，最初為1300億元至1500億元、並於今年4月維持其預測，其後於今年6月上調預測至2000億元，最後再於昨日上調至最多2800億元。另外，其餘四大會計行畢馬威、羅兵咸及安永亦曾於今年6月或7月份，首度上調今年集資額預測（見表）。

