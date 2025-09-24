積金評級：9月強積金料人均賺9030元

積金評級數據顯示，中國及香港股票基金於9月、第三季，以及年初至今（截至9月18日計）的預期回報率，於眾多MPF基金之中均為第一，預期回報率分別為6.68%、13.95%和35.02%。

總資產月底料達破紀錄1.52萬億

積金評級主席叢川普（Francis Chung）表示，於年度投資收益創紀錄地達2000億元的背景下，預計9月底強積金總資產將達1.52萬億元，連續第5個月突破歷史最高規模。他續稱，計入9月供款及投資收益後，479萬名MPF成員的平均帳戶結餘於9月底預計約為31.7萬元，均為創下歷史紀錄。

另一MPF研究機構GUM亦表示，根據GUM強積金綜合指數，9月初至上周四（18日），期內回報率為2.9%，人均回報則為9044元。年初至上周四計，累計回報率達15.2%，人均回報達4.1萬元。GUM稱，9月份的半月間眾MPF基金之中，表現最亮眼為大中華股票基金，期內錄得7.3%的升幅，年初至今更高達35.5%，同時與香港股票基金（追蹤指數）的年初至今升幅35.5%，並列年度表現冠軍，兩類基金均為自2009年以來同期表現最佳。