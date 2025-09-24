明報新聞網
經濟

國泰8月載客按年升30% 赴日旅行意欲仍低於去年

【明報專訊】國泰航空（0293）公布8月客貨運數據，載客量按年升29.6%至268.21萬人次，首8個月升27.6%至1879.78萬人次。國泰顧客及商務總裁劉凱詩表示，暑期旅遊旺季的後半段日均客量突破11萬人次。

期內，可用座位公里數按年增加32.2%，乘客運載率升1.6個百分點至86.7%。劉指出，8月以來自香港及內地前往多個短途目的地的表現最為理想，月底亦適逢留學生出境高峰，但赴日旅行意欲仍低於去年。她又提到8月初重啟往返布魯塞爾的航班平均載客率逾85%。展望9月，她稱9月是旅遊淡季，隨着國慶及中秋假期的臨近，預計出行需求將會回升。

8月貨運量按年升12.5%

貨運方面，8月載貨量按年升12.5%至13.98萬公噸，首8個月增11.4%至108.07萬公噸。8月可用貨物噸公里數按年升14.5%，貨物運載率則減少0.6個百分點至56.4%。劉表示8月前往美洲的貨運需求持續穩健，且運往大洋洲的鋰電池貨運量增長尤為突出。隨着傳統貨運旺季將至，以及新一批科技產品的推出，預期增長勢頭將會延續。

至於旗下香港快運，8月載客人次按年升35.8%至80.21萬人次，首8個月升32.2%至527.88萬人次。期內可用座位公里數按年升40.5%，惟乘客運載率下跌5.2個百分點至85.4%。劉凱詩指出，由於前往日本的市場需求尚未完全恢復至與運力相符的水平，故航線於7月至8月旅遊高峰期間的載客率仍比去年同期低逾20個百分點。香港快運將繼續提供具吸引力的機票優惠，以刺激9月旅遊淡季的出行需求。

