紫金黃金國際西普尼料因颱風延長招股期

值得注意的是，今年8月以來已有中慧生物（2627）及天岳先進（2631）相繼因黑雨而延期上市。截止昨晚9時，紫金黃金國際已獲券商借出孖展2740.8億元、超購108.7倍；西普尼獲券商借出275.79億元孖展、超購878倍。昨日步入招股次日的博泰車聯（2889）暫獲孖展超購45倍，涉資49.4億元。

不同集團首掛升44% 一手帳賺3160元

嬰兒用品商不同集團（6090）昨首日掛牌，承接暗盤升勢，收市報102.5元，較定價71.2元升44%。每手100股，不計手續費一手帳賺3160元。本港IPO市場暢旺，計及不同集團，踏入第三季已有20家IPO掛牌，其中17家掛牌首日均見上升。

內媒引述消息表示，長安汽車（深：000625）旗下高端電動車品牌阿維塔據最快10月向港交所遞交IPO申請，並擬於明年第二季完成上市。早前有市場消息指其擬集資約10億美元（約78億港元），中金（3908）及中信証券（6030）為聯席保薦人。

另外，吸入式藥劑研發公司長風藥業於本周一（22日）通過聆訊，中信証券及招銀國際為聯席保薦人。同日再有3家A股公司申請來港上市，分別為高效電機及電驅動系統供應商大洋電機（深：002249）、廢物循環產業龍頭格林美（深：002340）及精細化工新材料公司天賜材料（深：002709）。

明報記者 邱潤青