明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

紫金黃金國際西普尼料因颱風延長招股期

【明報專訊】超強颱風「樺加沙」襲港，原定今午截止招股、下周一掛牌的紫金黃金國際（2259）及西普尼（2583）或因惡劣天氣而延遲上市。兩公司招股書均列明，若24日（今日）上午9時至12時期間8號或以上熱帶氣旋警告信號生效，招股將會延期。根據港交所（0388）規則，IPO認購期會推遲至少一個工作日，上市的所有後續步驟亦將一併順延。截至昨晚9時兩公司均尚未發出延期公告。

值得注意的是，今年8月以來已有中慧生物（2627）及天岳先進（2631）相繼因黑雨而延期上市。截止昨晚9時，紫金黃金國際已獲券商借出孖展2740.8億元、超購108.7倍；西普尼獲券商借出275.79億元孖展、超購878倍。昨日步入招股次日的博泰車聯（2889）暫獲孖展超購45倍，涉資49.4億元。

不同集團首掛升44% 一手帳賺3160元

嬰兒用品商不同集團（6090）昨首日掛牌，承接暗盤升勢，收市報102.5元，較定價71.2元升44%。每手100股，不計手續費一手帳賺3160元。本港IPO市場暢旺，計及不同集團，踏入第三季已有20家IPO掛牌，其中17家掛牌首日均見上升。

內媒引述消息表示，長安汽車（深：000625）旗下高端電動車品牌阿維塔據最快10月向港交所遞交IPO申請，並擬於明年第二季完成上市。早前有市場消息指其擬集資約10億美元（約78億港元），中金（3908）及中信証券（6030）為聯席保薦人。

另外，吸入式藥劑研發公司長風藥業於本周一（22日）通過聆訊，中信証券及招銀國際為聯席保薦人。同日再有3家A股公司申請來港上市，分別為高效電機及電驅動系統供應商大洋電機（深：002249）、廢物循環產業龍頭格林美（深：002340）及精細化工新材料公司天賜材料（深：002709）。

明報記者 邱潤青

上 / 下一篇新聞