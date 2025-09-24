明報新聞網
經濟

花旗：聯儲局至明年底或最多減息1.5厘

【明報專訊】花旗昨日舉行2025年第四季環球投資簡布會，指出美國在就業市場疲弱、通脹高企及政治壓力的背景下，聯儲局至明年底減息100至150個基點（100基點等於1厘）的可能增加，當中年底前會再減息兩次；隨着聯儲局重啟減息，加上特朗普政府推動提升出口競爭力，美元或進一步轉弱。

花旗分析，短期內美國就業市場下行風險及減息預期升溫，將對美元構成壓力。不過，美元的弱勢料屬周期，或於明年收復失地，受惠於美國中期選舉後的經濟增長政策，以及人工智能（AI）或資本開支增長。至於黃金價格走勢，該行認為美國勞動力市場疲軟、關稅上升，以及市場對美債可持續性和聯儲局獨立性的擔憂，均支持金價維持強勢，預計金價升勢可持續至明年首季。花旗指出，全球黃金相關消費規模已超過6000億美元，佔全球GDP的0.5%，創下50年新高。

談及美國關稅政策，花旗指出美國7月關稅收入按年大增四倍至280億美元，財赤則擴大至2910億美元，創歷史次高水平。不過，該行形容關稅對通脹及財政平衡影響屬溫和，租金和服務仍是推動消費物價指數（CPI）的主要因素。目前受關稅影響的商品僅佔CPI權重的19%，但影響已開始顯現。

港住宅價格下半年料平穩 超豪宅跑贏

至於香港樓市，花旗預期今年下半年住宅價格走勢平穩，要待供需長遠改善才有望回升。該行估計，到2027年住宅成交量將超過新落成供應。至於超豪宅市場，上半年總成交額（單筆達5000萬元的住宅）按年上升43%至480億元。花旗認為隨着政府優化資本投資者入境計劃，相關市場將持續跑贏大市。固定收益方面，花旗預期受通脹暫時上升及明年新稅法支撐，長期利率或將維持高位。在增長前景仍不確定下，該行建議投資者提高信貸投資品質，偏好投資級別債券。投資組合上，花旗建議關注短期至中期（約5年期）投資級信貸，並把握收益率曲線陡峭化及區間波動帶來的短期機會。

