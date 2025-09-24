打風不停市 吹倒港股曾挫340點 收跌185點險守26000關 陳茂波：市場運作暢順

恒指昨高開91點，其後走勢向下，最多跌340點，低見26,003點，之後跌幅收窄，收市跌185點，報26,159點。恒指已兩連跌，累跌385點。國指昨跌0.86%，報9290點；科指跑輸大市，跌1.45%，報6167點。大市成交金額增加1.4%至2945億元。北水南下合計淨流出40.69億元，終止連續4日流入。北水淨賣出最多的是盈富基金（2800）及恒生中國企業（2828），分別淨沽32.7億元及9.9億元。

北水淨流出40億 終止連續4日流入

科網股受壓，百度（9888）挫逾半成，為表現最差藍籌；京東集團（9618）跌逾4%、蘋果概念股普遍回落（見表）；金融股支撐大市，匯控（0005）升1.3%，報108.6元；中銀香港（2388）升1%。受Nvidia（英偉達）（美：NVDA）投資OpenAI影響，晶片股先升後跌，中芯國際（0981）曾創上市新高，見74.7元，收報72.6元，跌1.02%；華虹半導體（1347）曾創52周高，見63.55元，收報60.9元，跌2.48%。

花旗銀行投資策略及資產配置主管廖嘉豪表示，維持今年底恒指目標價26,800點，明年中目標為27,500點，即較現價分別有不足3％及逾5％上升空間。

「木頭姐」增持阿里百度

花旗又將明年恒指每股盈利預測，由3個月前的8.1%上調至9.8%，主要受惠於互聯網行業低基數、綜合企業盈利受全球經濟增長、工業股需求回升及必需消費品行業的強勁增長。

另外，有「科技女股神」之稱的Cathie Wood（「木頭姐」）旗下方舟投資周一（22日）共購入9.9萬股阿里，總投資金額約為1613萬至1630萬美元。同時，亦購入2.1萬股百度，約值290萬美元。另外，隨着季結、「十．一」長假期臨近，銀行傾向保留更多港元流動性，香港銀行同業拆息（HIBOR）全線向上。與樓按相關的1個月HIBOR單日升約30基點（100基點等於1厘），報約3.91厘，是5月2日後最高。隔夜拆息亦升近32基點，至約4.45厘，是9月1日後最高。

明報記者