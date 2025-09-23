明報新聞網
經濟

香港地產

中科健康2.2億接「慕詩陳」中遠全層

【明報專訊】雖然商廈市道仍然低迷，但市場屢錄內地背景公司入市個案，其中有「慕詩陳」之稱的資深投資者、慕詩國際（0130）主席及行政總裁陳欽杰，最新就以2.2億元、呎價僅約1.1萬元售出上環中遠大廈全層，較4年前叫價大減六成，新買家為內地背景的醫藥公司。

涉近2萬呎樓面 呎價僅1.1萬

資料顯示，物業為中遠大廈23樓，面積約19,746方呎，最新以2.2億元售出，呎價11,141元，新買家為中科健康產業集團股份有限公司，為一家主營中藥及中藥保健品的研製、生產與銷售之公司，其公司股東為南京中科藥業有限公司，公司註冊地址位於南京。陳欽杰2009年近2億元購入，並於2021年叫價5.52億元放售，現成交價較4年前叫價大減3.32億元或60%，不過較16年前購入價，帳面仍獲利逾2000萬元或10%。

小巴大王家族9229萬沽中環中心

此外，「小巴大王」馬亞木家族頻頻沽貨，最新售出位於中環中心45樓01至02室，面積約4223方呎，作價約9229萬元，呎價約21,854元，若與2017年中環中心拆售均呎約3.3萬元比較，最新成交呎價較當時低約34%。新買家則為金田銅業（香港）有限公司，其公司股東為寧波金田銅業（集團）股份有限公司及寧波金田鋼管有限公司，登記地址位於寧波。

另外，消息指出，深水埗元州街4號地下連入則閣樓，地舖面積約1280方呎，連約1000方呎閣樓，合計約2280方呎，最新以約1700萬元售出，呎價約7456元。舖位現由小菜館以月租6.5萬元租用，租金回報約4.6厘。舖位由已故舖位炒家、有「舖俠」之稱的周南家人，於2021年以3108萬元買入，帳面蝕讓約1408萬元或45%。

相關字詞﹕中科健康 舖位成交 炒家蝕讓 中環中心 中遠大廈 「小巴大王」馬亞木家族 慕詩陳

