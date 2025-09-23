麥玲玲斥資2080萬 購賽西湖3房戶連車位

資料顯示，上述單位為賽西湖大廈13座中層B室，實用面積1124方呎，3房1套間隔，本月初連車位以2080萬元連車位售出，實呎18,505元，登記買家麥玲玲及其夫何德，原業主2013年以1990萬元入市，及後進行內部轉讓，現帳面獲利90萬元或近5%，連使費計後料平手離場。事實上，麥玲玲過往曾購入不少豪宅物業，早在2014年就曾以2650萬元連車位購入賽西湖大廈6座中層A室，並持有至今，單位實用面積1297方呎，同屬3房1套間隔，實呎約2.04萬元。此外，2019年其夫何德亦以4605.6萬元一手購入北角柏蔚山2座高層E室連車位，單位實用面積999方呎，4房1套間隔，成交價4225.6萬元，實呎42,298元，車位作價則為380萬元。

萬寶大廈兩房275萬沽 7個月炒貴35%

另不少去年低價開售的新盤均錄短炒獲利個案。中原地產副區域營業經理王勤學表示，近期樓市回暖，樓價見底微升，部分早前入市的新盤業主成功短炒獲利，洪水橋滙都3座高層A11室，實用面積439方呎，兩房間隔，獲買家斥485萬元承接，實呎11,048元。買家為上車客，原業主去年10月以458.1萬元一手買入單位，持貨約11個月，帳面升值26.9萬元或6%。市場消息指出，屯門「置樂三寶」之一的萬寶大廈，亦錄短炒個案，單位為實用面積279方呎的高層H室，兩房間隔，以約275萬元易手，實呎9857元，原業主今年2月203.5萬元購入，持貨僅約7個多月，帳面獲利71.5萬元或約35%。

中原地產資深分區營業經理許偉業表示，減息後不少買家加快入市，放盤承接速度亦明顯加快，新葵芳花園B座低層1室，實用面積418方呎，兩房間隔，9月中叫價489萬元放售，短短數日即以459萬元沽出，實呎10,981元。買家為投資客，市場消息指至少另有兩組買家準備出手，加上新葵芳花園近期租務成交活躍，故加快決定入市上址。原業主2010年11月235萬元買入收租，帳面獲利224萬元或95%。