樺加沙殺到 多盤售樓處將關閉

【明報專訊】超強颱風樺加沙逼近香港，社會各界均不敢掉以輕心，新盤銷售亦受影響，新地（0016）、會德豐地產表示，集團旗下樓盤的售樓處，將於天文台正式懸掛8號風球前兩小時暫停營業；至於長實（1113）、新世界（0017）、恒地（0012）及英皇國際（0163）等表示，當8號風球正式生效時，旗下新盤的售樓處將會即時關閉。
瑜一‧天海昨錄4宗成交
事實上，不少買家打風前提早入市，其中華懋及港鐵（0066）合作、屬現樓的何文田瑜一‧天海，昨連錄4宗成交，其中2B座17樓D室、同座20樓D室，同屬實用面積937方呎3房1套戶，由一組內地客斥資5069萬元購入、實呎約2.7萬元。
同區嘉里（0683）旗下皓畋，屋苑6座25樓B室，實用面積1477方呎4房戶，原於2021年4月以5500萬元售出、實呎逾3.72萬元，買家當時採1138日即約3年成交期，惟早前撻大訂，料遭沒收13%訂金涉約715萬元，單位新近再售出，連車位成交價3200萬元、實呎逾2.16萬元，意味比近4年半前賣平42%。
林海山城昨招標售出兩伙
新界方面，香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路林海山城，昨透過招標連售兩伙，其中7座3樓D室、實用面積1096方呎3房戶，成交價1424.8萬元、實呎1.3萬元。南豐將軍澳日出康城LP10，最新亦售出2A座48樓A室、實用面積1517方呎4房戶，連車位以3350萬元成交，實呎2.2萬元。