樺加沙殺到 多盤售樓處將關閉

瑜一‧天海昨錄4宗成交

事實上，不少買家打風前提早入市，其中華懋及港鐵（0066）合作、屬現樓的何文田瑜一‧天海，昨連錄4宗成交，其中2B座17樓D室、同座20樓D室，同屬實用面積937方呎3房1套戶，由一組內地客斥資5069萬元購入、實呎約2.7萬元。

同區嘉里（0683）旗下皓畋，屋苑6座25樓B室，實用面積1477方呎4房戶，原於2021年4月以5500萬元售出、實呎逾3.72萬元，買家當時採1138日即約3年成交期，惟早前撻大訂，料遭沒收13%訂金涉約715萬元，單位新近再售出，連車位成交價3200萬元、實呎逾2.16萬元，意味比近4年半前賣平42%。

林海山城昨招標售出兩伙

新界方面，香港興業（0480）和希慎（0014）合作的大埔露輝路林海山城，昨透過招標連售兩伙，其中7座3樓D室、實用面積1096方呎3房戶，成交價1424.8萬元、實呎1.3萬元。南豐將軍澳日出康城LP10，最新亦售出2A座48樓A室、實用面積1517方呎4房戶，連車位以3350萬元成交，實呎2.2萬元。