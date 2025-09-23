woodis加入港島新盤戰 涉167伙最快本月推

事實上，woodis有機會繼太古地產（1972）牽頭發展的柴灣海德園、嘉華（0173）鄰近港鐵天后站的嘉居‧天后、英皇（0163）西半山般咸道the MVP，以及恒地、新世界（0017）西半山衛城道天御後，本月第五個推出的港島全新盤。

料成本月第5個推售港島全新盤

項目預計關鍵日期為2027年2月底。恒基物業代理董事及營業（二）部總經理韓家輝表示，woodis主打兩房戶，標準兩房戶佔110伙、66%；其次3房戶佔22伙、13%；1房戶佔22伙、13%，另設13伙特色戶。項目示範單位設於中環國金中心一期，預計一至兩周內完成，本月底前上載樓書，本月底至下月初推售。韓又稱，今年餘下時間，集團有機會分期推出與市建局合作的紅磡庇利街項目，共涉約1300伙。

韓家輝：年內或分期推庇利街項目 共涉1300伙

資料顯示，近期鄰近合和中心開售的新盤，為太古地產前「大班」簡基富領軍的The Development Studio（TDS），與富合置業合作發展的灣仔堅尼地道33號，7月底公布首批30伙價單，涵蓋1房至3房戶型，整批均呎2.92萬元。另恒基二部旗下其他新盤，昨以招標形式售出5伙，套現逾1.57億元，其中啟德跑道區天瀧連沽3伙、吸金約1.5億元，涉及1座23樓B室、5座11樓B室、5座9樓A室，屬實用面積1258至1382方呎4房戶，成交價4868萬至5050萬元、實呎3.61萬至3.86萬元。

至於其他港島區新盤、新世界等發展的黃竹坑站港島南岸滶晨系列，累沽627伙，套現逾107億元，平均成交呎價近2.7萬元。新世界營業及市務部總監何家欣表示，9月至今共沽出39伙兩房戶，目前在售約有45伙，將削減折扣，預計加價約3%；而招標發售3房、4房大宅，稍後亦有機會提高意向價。發展商昨亦宣布，聯同港怡醫院及港怡醫匯，為購入滶晨系列特選4房戶的New World CLUB會員，推出每戶優惠價值最高6.8萬元的保健禮遇。