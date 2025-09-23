港鐵屯門16區站1期招意向 涉逾千伙 料為官地及「一鐵一局」近兩年最大規模項目

明報記者 林尚民

屯門第16區站毗鄰屯門河道及興建中的港鐵屯門南延線第16區站，屯門南延線將屯馬線由屯門站經第16區站延伸至屯門南社區，目標於2030年竣工，屆時居民可經屯馬線接駁港鐵網絡，整個屯門第16區站項目將提供購物及社區設施配套，亦包括合共約3.11萬方呎商業樓面。

項目將分期進行發展，第一期物業發展項目位處東北面部分，可經有蓋行人通道連接第16區站和商場，住宅總樓面最高為60.11萬方呎。

市場最高估值20億 每呎3400元

事實上，港鐵早前已預告，計劃下半年啟動上述發展項目第一期招標，提供逾1000伙，市場料勢成政府官地連同「一鐵一局」近兩年最大規模的招標項目。港鐵物業及國際總監鄧智輝早前曾表示，整個屯門第16區發展項目，涉樓面逾400萬方呎，項目將設商場、社區設施等，早前曾與地產建設商會會員會面，就項目交換意見。

翻查資料，規劃署早於2022年向城規會提出修訂《屯門分區計劃大綱核准圖》，項目擬建18幢10至45層高的住宅，預計提供8148伙住宅單位，住宅總樓面涉約394.7萬方呎。鄧智輝當時又稱，未來12個月亦會推出東涌東站項目第2期。

整個屯門第16區涉樓面逾400萬呎

綜合各大測量師行，今次推出的第一期，估值約13.9億至20.4億元，每方呎樓面地價估值約2320至3400元。美聯測量師行董事林子彬表示，隨着市場氣氛向好，相信發展商競投優質地皮意欲亦會增加，早前地政署推出的屯門海珠路項目反應不俗，以高於市場估值上限售出，而是次推出的第16區站，具鐵路上蓋優勢，故相信遞交意向書的反應亦會理想。他又稱，入標反應則要視乎招標章程的條件，惟項目規模較大，料供應逾千伙，估計日後以大型發展商及組財團入標為主。若住宅部分每呎樓面地價約3000元計，項目初步估值約18億元。

華坊諮詢評估資深董事梁沛泓則指出，作為東北面部分的第一期，景觀較遜，但由於可建高度比周邊住宅高，料仍享開揚景觀，參考海珠路的首三支最高入標價，加上大型港鐵站上蓋的優勢，估計第一期每呎樓面地價呎3100至3400元，估值約18.6億至20.4億元。