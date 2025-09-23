明報新聞網
黃雯怡：建滔積層板上望14元

【明報專訊】上周美聯儲如預期降息0.25厘，是去年12月以來首次。儘管美聯儲主席鮑威爾表態偏鷹，但市場多數認為聯儲局已將重心由擔心通脹轉為關注勞動力市場，今年仍有兩次減息機會。消息刺激市場風險偏好提升，上周美股三大指數齊破頂，小型股指數羅素2000時隔近4年再創收市新高。中港股市方面，中美元首通話氣氛良好，雙方在貿易、TikTok協議等議題上取得進展，兩國領導人將在下月韓國舉行的APEC上見面。由於港股已連升3周，臨近十一長假，恒指有調整空間，短期在25,800至27,000點區間整固，等待進一步利好消息再試高位。

上半年受惠於電子市場需求強勁，尤其AI等高端領域快速發展，帶動覆銅面板及印刷線路板產品需求增長，內地覆銅板龍頭建滔積層板（1888）上半年實現營業額95.88億元，按年增11%；股東應佔純利9.33億元，大升28%；每股基本盈利29.9仙，派中期息15仙，增長25%，超過市場預期。

隨美聯儲降息，銅價走升，以及AI及高階電子產品發展，令覆銅板需求增加，公司下半年盈利空間有望擴大。建滔於8月中旬將平均售價上調約7%至8%。此外，集團第一條低介電電子紗窯爐已公告投產，二代低介電低膨脹纖維布、石英布等產能有望在2025年下半年和2026年逐步投放，預計可帶動盈利增長。

建滔自4月見6.2元低位後，持續走升，8月見高位14.27元後回吐，至11元左右反彈。下半年為傳統電子產品旺季，加上新iPhone銷情不俗，料可帶動建滔股價走升，暫上望14元。

