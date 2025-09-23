黃雯怡：建滔積層板上望14元

上半年受惠於電子市場需求強勁，尤其AI等高端領域快速發展，帶動覆銅面板及印刷線路板產品需求增長，內地覆銅板龍頭建滔積層板（1888）上半年實現營業額95.88億元，按年增11%；股東應佔純利9.33億元，大升28%；每股基本盈利29.9仙，派中期息15仙，增長25%，超過市場預期。

隨美聯儲降息，銅價走升，以及AI及高階電子產品發展，令覆銅板需求增加，公司下半年盈利空間有望擴大。建滔於8月中旬將平均售價上調約7%至8%。此外，集團第一條低介電電子紗窯爐已公告投產，二代低介電低膨脹纖維布、石英布等產能有望在2025年下半年和2026年逐步投放，預計可帶動盈利增長。

建滔自4月見6.2元低位後，持續走升，8月見高位14.27元後回吐，至11元左右反彈。下半年為傳統電子產品旺季，加上新iPhone銷情不俗，料可帶動建滔股價走升，暫上望14元。

獨立股評人

[黃雯怡 股海文蹤]