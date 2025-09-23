美司法部要求Google 分拆廣告業技術業務

美國司法部認為，出售AdX是恢復廣告市場競爭的最佳途徑。Google表示，毋須完全剝離AdX，並建議使其廣告工具與競爭對手的工具無縫合作。Google本月早前在一項訴訟取得重大勝利，華盛頓特區的聯邦法官駁回了美國司法部強制出售Google瀏覽器Chrome的請求，但要求Google必須與對手共享資訊。

白宮：美TikTok將向字節租算法

此外，白宮高級官員周一證實，當字節跳動出售TikTok美國業務的交易完成，甲骨文（美：ORCL）將重建該軟件的推薦算法，並提供安全保障。根據白宮官員的聲明，此安排是要確保字節跳動剝離TikTok美國業務後，美國買家將能控制TikTok在美國的推薦算法。

該白宮官員表示，TikTok美國業務的擁有者，將向字節跳動租賃一套算法副本，然後由甲骨文「從頭開始」重新訓練。美國用戶數據將儲存在甲骨文控制的雲端，並建立管控機制，以防中方等外國對手取得數據。

根據該官員的聲明，甲骨文將負責操作、重新訓練，並持續監察美國算法，確保不受不當操縱或監視。字節跳動無法獲取TikTok美國訂戶的訊息，也無法控制美國的算法。TikTok演算法一直是交易的複雜因素，中國法律禁止此類敏感技術出口。

（綜合報道）

[國際金融]