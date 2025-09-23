加密幣117億長倉被平倉 比特幣失守11.2萬美元 以太幣自減息日挫7%

Coinglass數據顯示，周一有超過40.7萬名交易員的加密貨幣倉位，在24小時內被清算。CoinGecko的數據顯示，由此引發的加密貨幣拋售，導致整體加密貨幣市值昨失守4萬億美元。大量以太幣長倉合約被平倉。CryptoQuant的數據顯示，以太幣永續期貨的融資利率（交易員間為維持槓桿倉位而支付費用）已跌至負值，反映空倉佔主導地位。

自7月初以來，比特幣價格基本在11萬至12萬美元徘徊，波動較低。以太幣在此期間成為交易員焦點，自7月初上漲逾七成，令其面臨較大回調壓力。此前上市企業的加密貨幣儲存需求，推動比特幣及以太幣價格向上。但隨着全球比特幣持倉最高的上市企業MicroStrategy（美：MSTR），以及日本比特幣持倉最高上市企業Metaplanet（日：3350）等近期股價回落，上市企業囤積加密貨幣勢頭減弱。即使美聯儲上周減息，也無助提振加密貨幣價格。

XBTO Trading高級交易員George Mandres表示，感覺市場需歇息空間，部分市場人士憂慮，上市企業的加密貨幣儲備交易正失去動力。不過Metaplanet周一表示，以11.7萬美元的均價，購入5,419枚比特幣，耗資6.3億美元。根據BitcoinTreasuries.NET的數據，連同最新的購入，Metaplanet的比特幣持倉已達25,555枚。在上市企業中，其比特幣持倉是全球第5大。

在加密貨幣回軟之際，黃金屢創新高。受美聯儲減息推動，持有黃金的機會成本降低，利好金價走勢。現貨金昨漲至每盎司3,728美元，期金漲至每盎司3,763美元，兩者再刷新歷史高位。瑞銀分析師Giovanni Staunovo預計，美聯儲官員可能會暗示進一步減息，推動金價本周再創新高，儘管減息步伐仍取決於經濟數據。周五公布的美聯儲首選通脹指標8月核心個人消費支出（PCE）物價指數，將為利率走勢帶來啟示。

市場亦密切關注美聯儲主席鮑威爾等多名美聯儲官員本周發表的講話，為未來政策走向尋找線索。不過今年有投票權的聖路易斯聯儲銀行行長穆薩萊姆（Alberto Musalem）昨表示，進一步減息的空間有限。芝商所美聯儲觀察工具（FedWatch）顯示，交易員目前預計美聯儲在10月減息的0.25厘的概率接近九成，全年減息0.75厘的概率亦接近八成。Staunovo指出，到目前為止，黃金需求主要來自央行和亞洲投資者帶動，不過受美國利率下降的預期推動，現在開始看到西方投資者增持黃金。他預計金價到明年中期將升至每盎司3900美元。

