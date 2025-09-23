明報新聞網
港青受太古市集啟發 創業做回收 白色聖誕市集力求實現「零廢物」

【明報專訊】陳淇龍在2021年與中學同學組隊，參加了太古地產（1972）舉辦的Swire Properties Placemaking Academy（SPPA）白色聖誕市集比賽，提出「奇幻工廠」主題，呼應太古坊糖廠街的歷史，通過實地考察太古坊上班族的路徑，設計出貼合社區的市集提案，成功入圍。他當時是中文大學城市研究專業3年級學生，他形容，SPPA的半年經歷，從零開始到市集完成，觸發了他對於綠色事業的興趣。畢業後他創辦了循環方案設計室Recyclink HK。

明報記者 段潔

陳淇龍說，當年訂下「邁向零廢市集」的目標，例如，將紀念品包裝和餐飲券二合一，減少紙張消耗並回收所有包裝；用可回收的蜂巢紙板代替不可回收的風箔，避免使用不可回收材料，最終項目成功落地。畢業後，他成立了Recyclink HK，業務初期專注中醫診所藥瓶回收，目標是覆蓋香港所有中醫診所，並拓展到大學中醫學科、連鎖診所和藥廠。從未畢業時開始回收30間診所的藥瓶，2021年一整年回收了4.5噸、涉10萬樽藥瓶，現在視野更廣，追求建立一個讓整個行業參與的系統。

太古地產：市集實踐社區營造

他承認在香港做回收很難，運輸成本高是大挑戰。今年6月租了場地作為基地，添置了設備，但成本增加，還沒實現穩定盈利。舉步維艱但仍堅持？他說：「SPPA讓我把學到的知識應用到實戰，讓我覺得值得深入探索可持續發展市場，SPPA讓我看到運輸安排只是回收的一部分，我開始思考如何將市集的經驗應用到其他活動，甚至全港的行業改革，推動更多人參與可持續發展，這成為我創業的動力」。

今年SPPA白色聖誕市集的比賽與準備工作，正在緊鑼密鼓進行，太古地產公共事務副董事林珩及參與其「Placemaking Academy」的學生接受本報專訪，講解他們標誌性的活動——白色聖誕市集，以及公司在環境、社會和管治（ESG）方面的一貫理念與實踐。

白色聖誕市集始於2013年，最初是一個以慈善為目的的活動，隨着時間推移，活動規模不斷擴大，第三、四年時已吸引五六萬人參與，成為香港東區的盛事。林珩說，市集不只是一個節慶活動，更是「Placemaking」理念的實踐平台；通過這個活動，公司試驗創新的可持續發展措施，並將其推廣至其他項目。「我們不只是建樓，不只是租樓，不只是大業主，不是行商場，我們是一個社區營造者，是個Placemaking。」

「白色聖誕市集根本上就是一個我們社區營造的一個縮影，背後還有好多層次的東西，會聯繫好多人，不同角度、不同的活動都聯繫起來。」今年的市集主題將以「霓虹燈」為靈感，結合香港的文化特色，展現太古坊的多樣性。

在白色聖誕市集中，力求實現「零廢物」，2023年90%物料為循環再用或升級再造，2024年提升至93.5%。具體措施包括使用可分解的石英砂作為物料、禁止一次性塑膠餐具、租賃可重複使用的餐具，以及與航空公司和酒店合作，將舊制服和牀單轉化為藝術裝置。這些舉措不僅減少了環境負擔，還通過工作坊和宣傳活動，向公眾傳遞可持續發展的理念。

為了將「Placemaking」的理念傳承下去，太古地產於2018年成立了Placemaking Academy旨在為年輕人提供實戰機會，培養未來的社區營造領袖。SPPA項目面向香港各大院校的學生，通過比賽形式選拔優秀創意，並提供為期6個月的密集培訓。

SPPA藉比賽選拔優秀創意 設培訓

SPPA入圍學生Joshua，目前是城市大學環球營運管理的學生，他所在的隊伍贏得了今年的白色聖誕創意獎項，「（新的創意）每一年都愈來愈難（想到），因為過去每年都是非常卓越的案例。」他說，太古的計劃給發揮空間很大，鼓勵他們這代GenZ用創意方式。另一名SPPA入圍學生Donica，就讀香港科技大學環境管理及科技專業，她非常認同環保的理念，「我覺得可持續發展非常重要，希望幫更多有需要的人，做出有價值的貢獻，從而對社會有貢獻，好脗合我們的價值觀」。

