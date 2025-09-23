明報新聞網
經濟

2%創辦人獲ESPRIT獨家經營權

【明報專訊】思捷環球（0330）旗下曾為潮牌鼻祖之一的時裝品牌ESPRIT撤出亞洲市場後，近日宣布回歸香港，由另一時裝品牌2%創辦人陳維明取得獨家經營權，銅鑼灣店預計11月開幕，期望成為「沉浸式體驗店」，為本地零售市場注入活力。

韓式潮流兼法式質感攻年輕人

ESPRIT昨接受本報查詢時透露，是次回歸將徹底調整架構，由以往直營轉為「輕資產品牌管理」，由資深時裝零售從業者主理，具備豐富本地經驗同時，可更靈活回應消費需求，期望重塑品牌DNA，把銅鑼灣Fashion Walk地下連一樓的分店建成「沉浸式體驗店」，糅合韓式潮流與法式質感針對年輕消費者，強化品牌形象和口碑。

雖然近年本地零售業嚴峻，但ESPRIT認為現時競爭格局相對清晰，而且消費者對「高體驗，強情感連結」品牌需求提升，都有助集團以獨特定位在市場站穩陣腳，希望為香港零售注入新動力，與業界共同推動復蘇。而且銅鑼灣是過去多年深耕的核心市場，有助迅速喚起消費者回憶，京士頓街「旺中帶靜」，客流、商業配套及租金成本都為回歸奠定穩健開局。

獨家經營香港ESPRIT的陳維明今年55歲，1990年畢業於理工大學設計系，從商35年，1993年在尖沙嘴開設2%旗艦店，全盛時期在日本、新加坡等世界各地有逾300間分店，2011年起把股份出售給私募基金，曾轉戰飲食界。2023年起ESPRIT尋找重塑品牌的人，最終本月公布由陳維明主理。他的女友是藝員江欣燕妹妹江希文。除了重新開設零售店，ESPRIT已註冊「Slow Coffee Club by esprit」商標並開設相關社交平台帳號，外界猜測或加入咖啡店元素。

來自美國的ESPRIT最初由思捷環球前主席邢李㷧引入香港，他於2021年完全退出公司，現時思捷大股東是中南證券東主莊友堅太太羅琪茵，持股逾28%，羅琪茵亦是維他奶（0345）羅氏家族成員。

