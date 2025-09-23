博泰車聯集資逾10億 小米平保地平線入股

招股書顯示，根據灼識諮詢的資料，按2024年出貨量計，博泰車聯是中國乘用車智能座艙域控制器解決方案的第三大供應商，市場份額7.3%。公司去年收入25.6億元人民幣，按年升70.9%，期內虧損5.4億元人民幣，擴90.6%。所得款項淨額約30%將用於擴大產品組合和解決方案以及增強技術，30%用於提高生產、測試及驗證能力等。

京東工業來港上市獲批

另京東（9618）旗下的工業供應鏈技術與服務提供商京東工業計劃在港上市，並已獲中證監發出上市備案通知書。根據備案文件，京東工業擬發行約2.53億股普通股、在港交所主板掛牌。京東工業今年3月底向港交所上市申請，距今已近6個月，意味着該股或需迅速完成聆訊，否則招股書將失效。值得留意是，京東工業過去兩年均曾向港交所提交上市申請，惟最終因申請6個月後過時失效。集資額方面，去年9月有指京東工業擬上市籌約10億美元。

不同集團暗盤最多升54%

至於今日上市的育兒品牌BeBeBus母企不同集團（6090），昨日其暗盤初段高見120元，較定價高最多68.5%，在不同暗盤平台收升41%至54%不等，不計手續費，每手最少賺2950元。而昨日截飛、明日上市的奇瑞汽車（9973），傳因認購需求強勁，公司擬將發行價定為每股30.75元，即上限定價。市場數據顯示，奇瑞錄得孖展認購額2176.9億元、超購237倍。

此外，將於下周一（29日）上市的紫金黃金國際（2259），截至周一（22日），該股已獲券商借出孖展995.5億元、超購38倍。預計同日上市的西普尼（2583）則獲券商借出66.57億元孖展、超購211倍。

明報記者 楊括