經濟

博泰車聯集資逾10億 小米平保地平線入股

【明報專訊】本港新股市場暢旺。最新智能座艙解決方案供應商博泰車聯（2889）公布，計劃發行1043.69萬股H股，一成於香港作公開發售，發售價每股102.23元，集資10.67億元，一手入場費2065.23元，昨日起公開招股。值得留意是，博泰車聯上市前股東包括小米（1810）、平保（2318），又引入地平線機器人（9660）等基石投資者，陣容堪稱豪華。

招股書顯示，根據灼識諮詢的資料，按2024年出貨量計，博泰車聯是中國乘用車智能座艙域控制器解決方案的第三大供應商，市場份額7.3%。公司去年收入25.6億元人民幣，按年升70.9%，期內虧損5.4億元人民幣，擴90.6%。所得款項淨額約30%將用於擴大產品組合和解決方案以及增強技術，30%用於提高生產、測試及驗證能力等。

京東工業來港上市獲批

另京東（9618）旗下的工業供應鏈技術與服務提供商京東工業計劃在港上市，並已獲中證監發出上市備案通知書。根據備案文件，京東工業擬發行約2.53億股普通股、在港交所主板掛牌。京東工業今年3月底向港交所上市申請，距今已近6個月，意味着該股或需迅速完成聆訊，否則招股書將失效。值得留意是，京東工業過去兩年均曾向港交所提交上市申請，惟最終因申請6個月後過時失效。集資額方面，去年9月有指京東工業擬上市籌約10億美元。

不同集團暗盤最多升54%

至於今日上市的育兒品牌BeBeBus母企不同集團（6090），昨日其暗盤初段高見120元，較定價高最多68.5%，在不同暗盤平台收升41%至54%不等，不計手續費，每手最少賺2950元。而昨日截飛、明日上市的奇瑞汽車（9973），傳因認購需求強勁，公司擬將發行價定為每股30.75元，即上限定價。市場數據顯示，奇瑞錄得孖展認購額2176.9億元、超購237倍。

此外，將於下周一（29日）上市的紫金黃金國際（2259），截至周一（22日），該股已獲券商借出孖展995.5億元、超購38倍。預計同日上市的西普尼（2583）則獲券商借出66.57億元孖展、超購211倍。

明報記者 楊括

相關字詞﹕不同集團 地平線 紫金黃金國際 奇瑞汽車 H股 基石投資者 育兒 平保 香港 新股上市

