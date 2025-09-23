港交所：惡劣天氣下按正常交易運作

港交所表示，該所會密切監察最新情况，並與證監會及市場參與者保持緊密聯繫，並表示一直以員工、市場參與者及公眾投資者的安全為首要考慮，並會在有需要時作出進一步更新。

以員工及市場參與者安全為首要

根據港交所去年6月發表的惡劣天氣交易安排諮詢總結，其中「特殊情况」一項指出，若出現惡劣天氣令全港基建、道路及公共交通受阻的特殊情况，或其他因素而嚴重影響市場營運，港交所會諮詢政府及監管機構，評估有關情況是否構成例外情况，而需要關閉市場。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華昨撰文指出，總會對港交所於即將來臨的超强颱風樺加沙下，仍然維持「打風不停市」深表關注，同時亦強烈呼籲政府及港交所，於近期惡劣天氣下考慮，暫停香港的證券及衍生產品市場交易，以保障從業人員及公眾的安全。陳續稱，強制開市可能導致業界從業人員，於出行上班途中面臨嚴重風險，影響其生命安全，並指出總會將繼續與業界及監管機構保持溝通，推動更安全的市場環境。

許正宇：港面向全球市場 沒停市道理

財經事務及庫務局長許正宇日前接受電台訪問時表示，上海及深圳股市在惡劣天氣下亦不會停市，本港面向全球市場，與國際接軌，沒有停市的道理。