經濟

港交所：惡劣天氣下按正常交易運作

【明報專訊】超強颱風樺加沙襲港，同時今日（23日）為「打風不停市」實施一周年。港交所（0388）昨表示，已知悉香港天文台計劃於今日下午發8號烈風或暴風信號，而港交所已於去年9月起實施惡劣天氣交易安排，包括滬深港通在內的旗下證券及衍生產品市場，於8號或以上烈風或暴風信號、黑色暴雨警告或極端情况警告生效期間，將按照正常交易時間如常運作。港交所建議，市場參與者盡早作出運營及人力資源調配，並參考既定的惡劣天氣交易運作安排，以支持市場平穩運作。

港交所表示，該所會密切監察最新情况，並與證監會及市場參與者保持緊密聯繫，並表示一直以員工、市場參與者及公眾投資者的安全為首要考慮，並會在有需要時作出進一步更新。

以員工及市場參與者安全為首要

根據港交所去年6月發表的惡劣天氣交易安排諮詢總結，其中「特殊情况」一項指出，若出現惡劣天氣令全港基建、道路及公共交通受阻的特殊情况，或其他因素而嚴重影響市場營運，港交所會諮詢政府及監管機構，評估有關情況是否構成例外情况，而需要關閉市場。

香港證券及期貨專業總會會長陳志華昨撰文指出，總會對港交所於即將來臨的超强颱風樺加沙下，仍然維持「打風不停市」深表關注，同時亦強烈呼籲政府及港交所，於近期惡劣天氣下考慮，暫停香港的證券及衍生產品市場交易，以保障從業人員及公眾的安全。陳續稱，強制開市可能導致業界從業人員，於出行上班途中面臨嚴重風險，影響其生命安全，並指出總會將繼續與業界及監管機構保持溝通，推動更安全的市場環境。

許正宇：港面向全球市場 沒停市道理

財經事務及庫務局長許正宇日前接受電台訪問時表示，上海及深圳股市在惡劣天氣下亦不會停市，本港面向全球市場，與國際接軌，沒有停市的道理。

相關字詞﹕風球 8號風球 超強颱風 颱風 打風 香港證券及期貨專業總會 惡劣天氣 港交所 打風不停市 樺加沙

