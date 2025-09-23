人行潘功勝：中國貨幣政策堅持「以我為主」

潘功勝表示，人行當前採取支持性的貨幣政策立場，實施適度寬鬆的貨幣政策，為中國經濟的持續回升向好和金融市場的穩定，運行創造良好的貨幣金融環境。

地方政府融資平台數量降六成

未來人行根據宏觀經濟運行情况和形勢變化，綜合運用多種貨幣政策工具，保證流動性充裕，促進社會綜合融資成本下降，支持提振消費、擴大有效投資，鞏固和增強經濟回升向好態勢，維護金融市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

內地去年11月針對地方政府融資平台（LGFV）推出10萬億元人民幣方案，以加快化解地方政府隱性債務，潘功勝表示，化解融資平台風險工作已取得重要階段性成效，截至今年6月底，融資平台數量較2023年初下降逾六成，金融債務規模下降逾五成，風險水平大幅收斂。化解中小金融機構風險方面，人行會同金融監管部門和地方政府，綜合採取在線修復、合併重組和市場退出等方式，推動高風險中小銀行數量較高峰明顯下降。