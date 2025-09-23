明報新聞網
經濟

人行潘功勝：中國貨幣政策堅持「以我為主」

【明報專訊】近月內地經濟數據放緩，美國聯儲局上周減息0.25厘，官員亦調高今年全年減息展望，有助降低中國減息對人民幣帶來的貶值壓力，被視作為內地減息提供窗口。人民銀行行長潘功勝昨在記者會回應美國減息對人行下一步貨幣政策的考慮時，表示中國貨幣政策堅持「以我為主」，兼顧內外均衡。他指未來判斷貨幣政策調整，會根據宏觀經濟數據判斷，人行以「Data Based（以數據為基礎）」作為基本方法論，與聯儲局、歐央行、日本央行等國際很多央行相同。

潘功勝表示，人行當前採取支持性的貨幣政策立場，實施適度寬鬆的貨幣政策，為中國經濟的持續回升向好和金融市場的穩定，運行創造良好的貨幣金融環境。

地方政府融資平台數量降六成

未來人行根據宏觀經濟運行情况和形勢變化，綜合運用多種貨幣政策工具，保證流動性充裕，促進社會綜合融資成本下降，支持提振消費、擴大有效投資，鞏固和增強經濟回升向好態勢，維護金融市場的穩定運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

內地去年11月針對地方政府融資平台（LGFV）推出10萬億元人民幣方案，以加快化解地方政府隱性債務，潘功勝表示，化解融資平台風險工作已取得重要階段性成效，截至今年6月底，融資平台數量較2023年初下降逾六成，金融債務規模下降逾五成，風險水平大幅收斂。化解中小金融機構風險方面，人行會同金融監管部門和地方政府，綜合採取在線修復、合併重組和市場退出等方式，推動高風險中小銀行數量較高峰明顯下降。

