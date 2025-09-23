明報新聞網
經濟

始祖鳥「煙花秀」違理念 安踏一度挫逾7%

【明報專訊】安踏體育（2020）旗下高端戶外運動裝備品牌始祖鳥（Arc'teryx）因上周五（19日）在喜馬拉雅山脈燃放煙花，引起外界批評斥毀高原生態，與品牌理念背道而馳。事件曝光後，安踏股價昨日低開近5%，一度急挫逾7%報89.75元，見1個月低，收市報94.65元，跌2%，成交額達30.06億元。

分析：今明年稅前利潤或低預期6%

始祖鳥母公司亞瑪芬體育（Amer Sports）（美：AS）於2019年被安踏牽頭的財團以約52億美元收購，故事件亦拖累亞瑪芬體育股價，周一美股盤前一度跌逾5%，報35.53美元。

彭博研究指出，若亞瑪芬體育盈利因事件受壓，安踏今年下半年及明年稅前利潤或較市場預期低6%。不過，花旗報告認為，爭議目前僅集中於始祖鳥品牌，對安踏旗下直營戶外品牌迪桑特（DESCENTE）及可隆（KOLON）直接影響有限。

西藏放大型煙花 不符可持續發展形象

是次事件起因於始祖鳥聯同國際藝術家蔡國強，在西藏燃放大型藝術煙花項目「升龍」，以大規模爆破營造視覺效果。雖然項目團隊解釋稱表演所用彩色粉末均為可生物降解材料，符合環保標準，並在燃放前已將牧民牲畜轉移至安全距離，但仍未能平息外界質疑。

多名網民及專家批評此舉破壞高原脆弱生態環境，認為與始祖鳥標榜的可持續發展形象不符。

相關字詞﹕始祖鳥 安踏

