人行未減息港拆息升 恒指曾挫300點 網信辦專項整治網絡內容 科網股普遍回落

恒指昨低開85點全日都向下，下午曾跌341點，失守10天線，逼近26,200點，收報26,344點，跌200點或0.8%。國指跌101點或1.07%，報9370點；科指跌36點或0.58%，報6257點。

大市成交不足3000億 1周最少

大市成交減少近23%至2905億元，是一星期最少。但北水淨流入增至127.36億元，是一星期最多，亦是連續4個交易日流入，主力掃入盈富基金（2800）、阿里巴巴（9988）、恒生國企指數ETF（2828），淨買入分別逾28億、26億和8億元；淨賣出最多是美團（3690），涉3.85億元，其股價跌逾2.2%。

官媒新華社報道，中央網信辦開展兩個月行動，針對社交、直播和短片等平台，整頓惡意挑動負面情緒的問題，影響不少科網股氣氛。其中，過去周末已遭約談和要求整改的的快手（1024）、微博（9898）都有沽壓。快手曾挫逾6.2%至71元邊緣，但收市跌幅收窄至2.4%。近期成為升市火車頭的阿里先升後回，收市微升0.1元。

有大行關注內地運費下滑，航運股受累，東方海外（0316）跌逾5.2%，是表現最差藍籌，海豐（1308）亦跌近5.5%。

AI晶片股做好 百度升近3.2%

但有大行透露蘋果公司新手機大中華銷售理想，據報緊急要求提高產量40%，手機零件股逆市炒上，舜宇（2382）升6.7%，是表現最好藍籌。瑞聲（2018）升近一成，開始中東合作項目的鴻騰（6088）更勁升近18%。AI、晶片股都做好，百度（9888）升近3.2%。據報測試國產晶片製造設備、有助減輕美國制裁影響的中芯（0981）漲逾5.1%，華虹（1347）都升3.6%以上。機械人概念股持續強勢，優必選（9880）升逾4.8%，越疆（2432）升近3.4%。

分析：恒指或25600點才整固

紅蟻資本投資總監李澤銘認為，大市回落主要受高位獲利盤、短期缺乏催化及拆息推高資金成本等影響，恒指或要到25,500至25,600點水平才整固，未來留意內地有否更多支持經濟和化解債務政策。

明報記者