南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬

明報記者 趙頌明

中原副區域營業董事袁廣達表示，鰂魚涌南豐新邨第9座中層C室，屬實用面積391方呎兩房間隔，向東南望學校、康怡花園等景觀，原業主開價500萬元，議價後減25萬元或5%、獲用家以475萬元承接、實呎12,148元；原業主早於1994年以236萬元購入單位，持貨31年，是次沽出單位，帳面獲利239萬元或一倍。

宇晴軒兩房售730萬 呎價1.5萬

九龍區方面，香港置業首席聯席董事曾家輝表示，荔枝角西九四小龍之一宇晴軒，屋苑第5座中層F室，實用面積484方呎兩房間隔，新近以730萬元易手、實呎15,083元，新買家為區內首置客；原業主於2005年以287萬元購入，持貨20年，帳面獲利443萬元或1.5倍。

碧湖兩房售415萬 21年升值3倍

另利嘉閣分行經理楊凱俊表示，將軍澳廣場第5座低層F室，實用面積545方呎、3房連工人房間隔，獲上車客以760萬元承接、實呎13,945元；原業主於2011年以約406.8萬元購入，持貨至今14年，帳面獲利逾353萬元，期內物業升值約87%。

事實上，市場憧憬減息，多區二手交投均見增加；美聯分行區域經理吳偉文表示，粉嶺碧湖花園第7座中層B室，實用面積441方呎兩房間隔，獲區內用家以415萬元承接、實呎9410元；原業主於2004年以102萬元購入，持貨21年，帳面獲利313萬元或3倍。

珀麗灣兩房售502萬 11年升值17%

此外，不少買家早前趕於美國議息前趁低吸納；中原高級資深分區營業經理溫詩雁表示，馬灣珀麗灣9月上半月錄得約6宗成交，較8月同期增加約一倍，其中第26座高層H室，實用面積476方呎兩房間隔，以502萬元易手、實呎10,546元；原業主於2014年以430萬元買入，持貨約11年，帳面賺72萬元或17%。

