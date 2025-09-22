超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交

美孚佔4宗最旺 4屋苑零成交

另美聯統計，十大屋苑周末則錄12宗成交，按周升9.1%，並連續3個周末維持雙位數水平。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，上周五九龍城新盤以價單形式發售的115伙即日沽清，昨日亦有新盤減價三成推售，搶去不少二手客源，加上天氣不穩，周末期間有狂風驟雨，睇樓活動大減，市民多為下周颱風做好防風準備，進一步影響二手交投。減息周期下，後市轉趨明朗，料颱風過後，交投會逐步回升。

代理料颱風過後交投逐步回升

美聯物業住宅部行政總裁布少明則表示，美國今年首次減息，並預期年底前還會再減，本港銀行日前亦減息0.125厘，有助減輕供樓負擔，加上《施政報告》推出的措施亦對樓市帶來支持，利好消息湧現，增強入市信心。他又稱，隨着租金走勢穩步上升，不單帶動租轉買交投，並吸引長線投入客入市意欲，隨置業需求增加，二手樓價亦見上升動力。

中原地產分行經理劉燦恆稱，周末連錄4宗成交的美孚新邨，成交單位包括5期蘭秀道11號低楮D室，實用556方呎，兩房間隔，望內園景，以533萬元易手，實呎9586元。原業主2000年1月以183萬元入市，持貨逾25年半，帳面賺350萬元或1.9倍。