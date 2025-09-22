明報新聞網
經濟

香港地產

天御首推全層4710呎3房特色戶招標

【明報專訊】新一份《施政報告》公布後，上周三隨即上載樓書的恒地（0012）、新世界（0017）西半山衛城道天御，自上周初公布命名以來，頂層3複式逾萬方呎巨無霸單位即成市場焦點，發展商昨公布首份銷售安排，推出2座50樓全層特色戶於周四起至10月10日，每日上午10時至下午5時招標，單位實用面積4710方呎，3房3套設計，並附設工作間、儲物室、溫室等，而單位將連同兩個私家車位、1個電單車位等一同出售。

the MVP周六價單形式開售50伙

此外，英皇（0163）西半山般咸道the MVP，過去兩日以招標形式售出16伙，發展商昨亦公布，將於周六以價單形式發售50伙，當中已購入招標單位之買家可優先認購。提供117伙、樓花期約1年的the MVP，英皇國際副主席楊政龍表示，the MVP落實周六公開發售首張價單共50伙，早前購入招標單位買家（M組）可優先選購價單內一伙指定單位，而該代理亦可提名一位買家（V組）優先購入指定單位，揀樓的優先次序以購入單位成交金額排序，有興趣的買家及代理，由今日起需前往設於金鐘美國銀行中心售樓處登記購買意向。至於餘下（P組）單位，則於隨後以先到先得形式發售。

M組買家若當時購入多於一個招標單位，可選擇合併成交價，惟合併後則只可選購一伙價單單位；若當時購入3伙招標單位而不合併成交價，則可選購3伙價單單位，而其所屬的代理或推薦人，可購入之單位亦與M組買家相同。另英皇稱，該盤過去兩日共沽16伙招標單位，套現約2.8億元，包括11伙兩房、3伙三房、1伙四房及1伙連平台特色戶。開售至今9日，成功標售51伙，總套現逾13億元。

此外，過去兩日雖然天氣不穩，但綜合市場消息，一手市場共錄約120宗成交，其中保利置業（0119）及賭王四太梁安琪旗下尚嘉控股合作的油塘朗譽，已屆現樓，早前劈價重推，部分減價近三成。項目昨發售50伙，市場消息指出，即日沽約41伙，佔可售單位逾八成，而該盤亦將於今日發售另一批涉55伙。

