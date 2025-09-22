明報新聞網
經濟

香港地產

柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成

【明報專訊】市場續錄大額豪宅租務個案，而在名人效應加持下，部分單位租金更遠超市價。其中天后柏傲山一個3房單位，最新以月租7.2萬元租出，較同類單位月租約6萬元高約兩成。市場早前有指出，男團MIRROR成員、「教主」盧瀚霆（Anson Lo）曾租住該屋苑同類單位。

美聯物業高級營業經理謝國安指出，上述單位為柏傲山5座高層B室，實用915方呎，3房1套間隔，最新以7.2萬元租出，實用呎租約78.7元，高於市價水平。業主2018年約3430萬元購入，若以現時租金水平計算，租金回報約2.5厘水平。

早前有市場消息指出，盧瀚霆曾以12萬元租住柏傲山兩伙，其中一伙作自住，另一伙則供家人居住，當中包括一個同為實用915方呎的5座高層B室。惟據了解，盧瀚霆早前已搬離該屋苑。

何文田山1號3房月租4.6萬

事實上，多個地區錄得豪宅租務成交，中原地產分行經理蔡邦基表示，何文田山1號中層C室，實用1006方呎，3房1房連工人套房間隔，享都市景，最新以4.6萬元租出，實用呎租46元。業主2007年11月1200萬元購入，持貨近18年，租金回報約4.6厘。

另利嘉閣地產聯席董事徐錦榮稱，鄰近港鐵奧運站的瓏璽，位於3座中層B室，實用936方呎，3房1套連工人套房間隔，望海景，獲本地客以4.7萬元承租，實用呎租約50元。據悉，業主2011年約1665.4萬元一手購入，租金回報高約3.4厘。此外， 同區浪澄灣亦錄租務個案，美聯區域經理劉志偉指出，浪澄灣3座低層B室，實用547方呎，兩房間隔，外區家庭客以月租2.4萬元市價承租，實用呎租約44元。業主2010年11月約505萬元購入，租金回報約5.7厘。

中原地產分行副分區營業經理曹嘉華表示，東涌水藍‧天岸5座中層F室，實用549方呎，兩房間隔，向南享內園景，獲內地家長以2萬元承租，實用呎租36.4元，以便陪伴子女來港升學。業主2010年6月375萬元買入，租金回報6.4厘。

