明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟

香港地產

御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平

【明報專訊】政府近年從多方面吸引外來人士，撐起整個住宅租務市場，有發展商更大肆翻新旗下超級豪宅後重新招租。其中一向採惜售策略的恒隆地產（0101），早前斥約7億元翻新旗下持有逾20年收租的港島司徒拔道超級豪宅御峯。該集團向本報表示，御峯新近推出兩個高層複式單位作全球招租，意向月租高達30萬元，實用呎租約128元水平。

明報記者

作為本港地標豪宅之一的御峯，位於司徒拔道41C號，身處半山高位，再加上最高樓層為70樓，向外景觀極為廣闊。物業過往亦極少開放予傳媒參觀，而本報早前就參觀項目49樓至50樓A、B室兩個示範單位。恒隆地產發言人向本報表示，上述兩個示範單位將會作全球招租，每個單位意向月租約30萬元，若以單位實用面積2337方呎計，實用呎租約128元，而有關租金將包括高達70萬元的Indigo家俬。

月租包括70萬Indigo家俬

其中A室實用2337方呎，4房雙套連雙士多房間隔，附獨立升降機大堂，大廳設逾5米高的落地玻璃窗，加上中空設計，樓層高度接近6米，在廳內以至上層均可遠眺開揚維港及半山景觀，視野更遠至青馬大橋及九龍東一帶。單位下層設有廚房及兩間睡房，廚房內已配置主要家電及設備，該層其中一間睡房為套房，同享維港海景及設曲尺窗。上層兩間睡房均面向維港方向，主人套房空間闊落，套廁明確劃分不同功能區。同層B室面積及間隔均與A室相若，景觀則以向港島東為主。

市場人士指出，若參照同區項目，位於司徒拔道53號的傲璇，實用呎租曾高達150多元，而司徒拔道18號CENTRAL PEAK則有單位以實用呎租約139元租出。位於司徒拔道41D號，即御峯旁的曉廬，樓齡約21年，近日一個實用2624方呎4房戶則以16.5萬元租出，實用呎租約63元。值得一提的是，曉廬一直不乏名人住客，包括許晉亨與李嘉欣夫婦、「歌神」張學友等。

年初1.6億沽1伙複式 實呎6.9萬

事實上，恒隆地產多年來一向惜售旗下住宅物業，而今次作全球招租的御峯，過往一直作長線收租，至今年初才錄得首宗買賣成交，有關單位為47至48樓複式A室，實用面積2337方呎，成交價高達1.6228億元，實呎69,439元。當時該公司發言人指出，集團會以約7億元為項目作全幢升級翻新，而自去年底減息周期開始後，豪宅市場氣氛活躍，御峯在翻新過程中接獲多名有興趣買家洽購，是次因買家極具誠意，出價理想，故決定出售一伙，而集團會繼續保留項目作長線收租，未有出售計劃，惟會視乎市况作適當安排。

另外，恒隆地產亦持有多個超級豪宅，最矚目為2020年以25.66億元購入壽臣山壽山村道37號美國駐港領事館宿舍屋地，項目佔地約94,796方呎，可建樓約47,397方呎，每方呎樓面地價54,138元，項目2022年曾批出圖則，至2023年再獲批建5幢3層高洋房（在1層低層地下樓層及1層地庫之上），總樓面約4.74萬方呎。該集團亦持有南區南灣道9號濱景園多年作收租之用，2023年獲批出圖則，估計為重建作出部署，項目批建25座3層高（在1層停車場之上）的洋房，涉及126,515方呎住宅樓面，若以此計算，每座洋房平均面積逾5000方呎。

上 / 下一篇新聞

港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
紫金黃金基投陣容星光熠熠
紫金黃金基投陣容星光熠熠
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險
葉創成：為家人認購25手銀債
葉創成：為家人認購25手銀債
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
袁國守：港股第四季見年內高位可期
袁國守：港股第四季見年內高位可期
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
技術取勝：小米處上升通道
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：減息要買債？請三思
李聲揚：減息要買債？請三思
蔡金強：儲能的黃金發展期
蔡金強：儲能的黃金發展期
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
湯文亮：債主變債仔才慘
湯文亮：債主變債仔才慘
陳永傑：銀主趁市旺出貨
陳永傑：銀主趁市旺出貨
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
王品弟：新政減息為樓市添動力
王品弟：新政減息為樓市添動力
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
長期持續投資 助實現理想回報
長期持續投資 助實現理想回報