御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平

明報記者

作為本港地標豪宅之一的御峯，位於司徒拔道41C號，身處半山高位，再加上最高樓層為70樓，向外景觀極為廣闊。物業過往亦極少開放予傳媒參觀，而本報早前就參觀項目49樓至50樓A、B室兩個示範單位。恒隆地產發言人向本報表示，上述兩個示範單位將會作全球招租，每個單位意向月租約30萬元，若以單位實用面積2337方呎計，實用呎租約128元，而有關租金將包括高達70萬元的Indigo家俬。

月租包括70萬Indigo家俬

其中A室實用2337方呎，4房雙套連雙士多房間隔，附獨立升降機大堂，大廳設逾5米高的落地玻璃窗，加上中空設計，樓層高度接近6米，在廳內以至上層均可遠眺開揚維港及半山景觀，視野更遠至青馬大橋及九龍東一帶。單位下層設有廚房及兩間睡房，廚房內已配置主要家電及設備，該層其中一間睡房為套房，同享維港海景及設曲尺窗。上層兩間睡房均面向維港方向，主人套房空間闊落，套廁明確劃分不同功能區。同層B室面積及間隔均與A室相若，景觀則以向港島東為主。

市場人士指出，若參照同區項目，位於司徒拔道53號的傲璇，實用呎租曾高達150多元，而司徒拔道18號CENTRAL PEAK則有單位以實用呎租約139元租出。位於司徒拔道41D號，即御峯旁的曉廬，樓齡約21年，近日一個實用2624方呎4房戶則以16.5萬元租出，實用呎租約63元。值得一提的是，曉廬一直不乏名人住客，包括許晉亨與李嘉欣夫婦、「歌神」張學友等。

年初1.6億沽1伙複式 實呎6.9萬

事實上，恒隆地產多年來一向惜售旗下住宅物業，而今次作全球招租的御峯，過往一直作長線收租，至今年初才錄得首宗買賣成交，有關單位為47至48樓複式A室，實用面積2337方呎，成交價高達1.6228億元，實呎69,439元。當時該公司發言人指出，集團會以約7億元為項目作全幢升級翻新，而自去年底減息周期開始後，豪宅市場氣氛活躍，御峯在翻新過程中接獲多名有興趣買家洽購，是次因買家極具誠意，出價理想，故決定出售一伙，而集團會繼續保留項目作長線收租，未有出售計劃，惟會視乎市况作適當安排。

另外，恒隆地產亦持有多個超級豪宅，最矚目為2020年以25.66億元購入壽臣山壽山村道37號美國駐港領事館宿舍屋地，項目佔地約94,796方呎，可建樓約47,397方呎，每方呎樓面地價54,138元，項目2022年曾批出圖則，至2023年再獲批建5幢3層高洋房（在1層低層地下樓層及1層地庫之上），總樓面約4.74萬方呎。該集團亦持有南區南灣道9號濱景園多年作收租之用，2023年獲批出圖則，估計為重建作出部署，項目批建25座3層高（在1層停車場之上）的洋房，涉及126,515方呎住宅樓面，若以此計算，每座洋房平均面積逾5000方呎。