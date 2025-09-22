王品弟：新政減息為樓市添動力

【明報專訊】美國聯儲局重啟減息，本港多家銀行同日宣布下調最優惠利率0.125厘，H按封頂息率也相應調低。供款利率下降，減輕了業主每月按揭負擔。隨着減息周期重啟，新做按揭的利息成本將逐步降低，有利刺激樓市交投。此外，政府日前公布新一份《施政報告》，提出多項利好樓市的措施，包括優化「新資本投資者入境計劃」，將購買住宅物業的投資門檻由原先的5000萬元下調至3000萬元，而可計入投資額度的金額維持1000萬港元。此舉降低了成本，配合2024年2月政府全面「撤辣」及10月放寬住宅物業按揭成數至七成的政策，預計將吸引更多高淨值人士來港置業，為本地豪宅市場注入新動力。除了吸引高端客戶，《施政報告》着力打造留學品牌，提出將每所資助專上院校的非本地生自費就學人數上限，勢必吸引更多非本地生來港升學，為本港租務市場帶來新增需求，為租金帶來支持。另一方面，租金回報呈上升趨勢，預計部分租客和投資者將把資金轉投物業市場，令物業投資吸引力增強。根據一手住宅物業銷售資訊網及市場數據顯示，今年首8個月600萬元或以下的新盤成交錄得6982宗，較去年全年的5535宗上升約26%，更創自2013年實施《一手銷售條例》以來新高。
整體而言，美國聯儲局減息與新一份《施政報告》的利好措施形成協同效應，為本港樓市注入雙重動力。減息直接降低了置業與持有物業的成本，增強市場流動性；而放寬「投資移民」門檻、增加非本地生名額等政策，則為豪宅與租務市場帶來結構性支持。在多項利好因素匯聚下，本港住宅市場的投資與交投氣氛有望改善，長遠前景趨向樂觀。
香港置業研究部董事
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）
[王品弟]
相關字詞﹕王品弟