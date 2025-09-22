王品弟：新政減息為樓市添動力

整體而言，美國聯儲局減息與新一份《施政報告》的利好措施形成協同效應，為本港樓市注入雙重動力。減息直接降低了置業與持有物業的成本，增強市場流動性；而放寬「投資移民」門檻、增加非本地生名額等政策，則為豪宅與租務市場帶來結構性支持。在多項利好因素匯聚下，本港住宅市場的投資與交投氣氛有望改善，長遠前景趨向樂觀。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]