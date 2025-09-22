布少明：不明朗因素漸散 成入市時機

其中，優化「新資本投資者入境計劃」尤為矚目，此舉不僅吸引更多高資產人士及人才來港定居，更有效刺激豪宅市場需求，預期豪宅板塊將迎來顯著增長。

此外，《施政報告》亦宣布，由2026/27學年起，每所資助專上院校的非本地生人數上限，勢為強勢畢呈的租賃市場「火上加油」。據美聯租金走勢圖，8月以實用面積計算的私人住宅平均呎租報約38.77元，按月升約0.57%，連升7個月，比起對上一次的2019年7月紀錄高位38.33元高出約1.15%，續創歷史新高，隨着非本地生需求增加，租金有望再創新高，進一步鞏固「供平過租」的置業優勢。

此外，美國聯儲局一如市場預期減息0.25厘，市場亦預計年內將再減息兩次，每次0.25厘，合計0.5厘，意味着美國已重啟減息周期。本港部分大型銀行隨即宣布減息0.125厘，這一舉措為樓市打下「強心針」，息口走勢明朗化料將吸引更多用家及投資者入市，而銀行業迅速響應減息，可見業界對於承造樓按的積極性顯著提升，有助樓市及樓價加速回穩。

隨着市場不明朗因素漸散，樓市信心增強，對於有意置業的買家而言，當前樓價尚未全面回升，市場氣氛持續向好，正是搶佔政策與低息環境下的黃金入市時機。

