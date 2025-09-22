廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢

【明報專訊】過去一周，《施政報告》與減息兩大事件相繼出台後，樓市走向更加變得清晰。或有人會因為政府沒有大舉推出刺激樓市措施而略感失望，但《施政報告》有關加快北部都會區發展，以及各項推動經濟、改善民生的措施，都為緩步向上的樓市帶來正面信號。至於較直接利好樓市的措施，當然是優化「新資本投資者入境計劃」，當中住宅門檻由原來5000萬元下調至3000萬元，並容許其中1000萬元計入投資額，此舉無疑為豪宅市場注入新動力。工商舖市場亦受惠，非住宅物業的可計入投資額由1000萬元提升至1500萬元，而物業成交價則不設上限，此舉有助提升工商物業的吸引力。
事實上，工商舖市場的表現向來與市道息息相關。過去幾年零售消費市道不斷轉型，80年代時裝老品牌ESPRIT經歷轉型後，近期亦宣布在核心購物區重開，側面反映出消費市場並非一些媒體及KOL所言般一潭死水，而是看見復蘇中的商機。這類老品牌的回歸，象徵着企業投資信心逐步回升。隨着商舖租金大幅回落，加上減息周期啟動，對很多新進入或努力轉型的企業而言，都是重新佈局的良機。
此外，減息對樓市也提供實質支持。港美兩地存在息差，因此當美國減息0.25厘時，市場曾擔心港息會維持不變，但最終各大銀行都減息0.125厘，實在是喜出望外。目前，利率與租金水平呈此消彼長態勢，不但令物業投資的回報相對提升，就算是自用，亦比租住物業變相助人供樓來得划算；所以，減息絕對有助推動資金流向房資產。若今年內再減息，將進一步鞏固樓市的底部結構，並且可以令樓價升勢再提速。
