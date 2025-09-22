陳永傑：銀主趁市旺出貨

住宅樓價自高位累跌近三成，不少業主因資金壓力被迫斷供，市場上銀主盤持續湧現，目前每月仍有約400個水平。銀行放盤心態積極，普遍採取「快走貨、不戀戰」的策略，議價部分成交價甚至低於一般二手業主盤。中原地產統計顯示，今年首8個月銀主盤成交510宗，突破去年全年495宗，更為2009年錄得逾830宗以來的16年新高。用家視銀主盤為「低價入場券」，期望能以更合理價錢上車；投資者則趁利息回落，低位吸納平貨。再加上市場普遍認為樓價已跌得夠深，使銀主盤成尋寶熱點。

雖然銀主盤供應已連續5個月維持約400個的高水平，但以二手放盤量約3.1萬個計，銀主盤只佔約1%；再者，樓價止跌回升，銀行出貨壓力將減輕，銀主盤數量料短期內回落。若樓市持續改善，加上利率下降有助減輕業主供樓壓力，斷供風險隨之下降，年底前銀主盤有望回落至300個內，有利樓市健康發展。上月銀主盤便只新增52個，按月減近五成。近期亦出現銀主盤成交價高於底價的搶高情况，如沙田名日‧九肚山一間洋房，以1630萬元售出，較銀主底價1550萬元高出80萬元。

近期住宅市場回暖，工商舖市道仍未完全復蘇。現存整體銀主盤當中，上月住宅銀主盤比例降至約七成，工商舖銀主盤升至近三成，見10年新高。工商舖物業銀主盤數量已連續兩個月逾100個，屬2007年有紀錄以來新高。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]