經濟
瑞銀認股證 牛熊證團隊

投資策略

瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553

【明報專訊】有指小米集團（1810）應《缺陷汽車產品召回管理條例》等召回於2024年2月6日至2025年8月30日生產的部分SU7汽車作免費軟件升級，以消除涉及安全風險的隱患。另外有傳小米將於本周發布小米17新手機。小米上周五股價下跌，股價暫時位處於接近10天線水平。

如希望部署小米後市股價表現，看好小米可留意小米牛證（65500），收回價51元，行使價50.6元，2026年3月到期，有效槓桿約9.2倍；或小米認購（18027），行使價68.05元，2026年2月到期，有效槓桿約6.4倍。如投資者看淡小米，可留意小米熊證（57553），收回價65元，行使價65.4元，2028年2月到期，有效槓桿約7.2倍；及小米認沽（14200），行使價46.45元，2026年6月到期，有效槓桿約3.7倍。

〔資訊只適用於合資格的香港投資者。資訊由瑞銀集團提供，本資料中提供的內容經過編輯審查和修改。最終版本仍會反映編輯的自由裁量權，並可能與瑞銀集團所提供的原始內容有所差異。其僅作參考，並不構成買賣建議、邀請、要約或游說。瑞銀為結構性產品的發行商，瑞銀及其成員、其聯屬公司及董事及僱員可能持有本資料所述證券之權益（作為主事人或其他）。本產品並無抵押品。 如發行人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。筆者為瑞銀代表及證券持牌人，並未持有相關上市公司的任何財務權益。結構性產品價格可急升或急跌，投資者可能會蒙受全盤損失。過往表現並不反映將來表現。牛熊證備強制贖回機制而可能被提早終止，屆時 (i) N類牛熊證投資者將不獲發任何金額;而(ii) R類牛熊證之剩餘價值可能為零。投資前應瞭解及自行評估有關風險，並諮詢專業顧問及查閱上市文件內有關結構性產品的全部詳情。UBS Securities Hong Kong Limited為結構性產品之流通量提供者，亦可能是唯一報價者或巿場參與者。© UBS 2025。版權所有。〕

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

