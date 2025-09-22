袁國守：港股第四季見年內高位可期

【明報專訊】過了9個月，美國聯儲局終再度減息，減0.25厘，聯邦基金利率區間降至4厘至4.25厘，預料年底前再減息兩次，各降0.25厘。然而，上周美國減息屬意料中事，難說是喜出望外的好消息，且聯儲局主席鮑威爾表示，是次可視為「風險管理減息」，同時稱通脹續處於較高水平，並在近期上升，預期關稅影響會在今年內和明年持續加劇。
因此，無論美股還是港股，減息消息公布後，都未見即日爆上，尤其港股，上周四衝高至27,058點後即掉頭回落，全日跌363點，至周五市場觀望中美元首通話，恒指近乎原地踏步，只升0.25點，收報26,545點。
不過，兩星期前，港股還受制於26,000點，減息前攻破此阻力位後，上周便一舉升見27,000點；再拉長一點看，恒指自4月9日之低位19,260點，至9月18日高位27,058點止計，累漲7798點，來點較像樣的回吐其實相當健康，待獲利盤沽得「七七八八」後，有望重新上路，第四季見年內高位可期。
還值得留意的是，「超級黃金周」將至，國慶加上中秋節，內地將於下周三起一連8天休假（10月1日至8日），上周五濠賭股率先借勢湧上，不妨多瞄兩眼。
明報經濟投資理財副採訪主任
（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）
[袁國守 主編的話]
相關字詞﹕袁國守 主編的話