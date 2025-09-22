袁國守：港股第四季見年內高位可期

因此，無論美股還是港股，減息消息公布後，都未見即日爆上，尤其港股，上周四衝高至27,058點後即掉頭回落，全日跌363點，至周五市場觀望中美元首通話，恒指近乎原地踏步，只升0.25點，收報26,545點。

不過，兩星期前，港股還受制於26,000點，減息前攻破此阻力位後，上周便一舉升見27,000點；再拉長一點看，恒指自4月9日之低位19,260點，至9月18日高位27,058點止計，累漲7798點，來點較像樣的回吐其實相當健康，待獲利盤沽得「七七八八」後，有望重新上路，第四季見年內高位可期。

還值得留意的是，「超級黃金周」將至，國慶加上中秋節，內地將於下周三起一連8天休假（10月1日至8日），上周五濠賭股率先借勢湧上，不妨多瞄兩眼。

明報經濟投資理財副採訪主任

[袁國守 主編的話]