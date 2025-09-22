陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2

【明報專訊】美國聯儲局2026年潛在減息步伐未有如市場預期般進取，加上最新公布的首次申領失業救濟人數錄近4年來最大跌幅，持續申領人數亦降至5月以來最低，推動市場對聯儲局減息的憧憬從過度鴿派逐步回復正常，為美元提供了短期支持。不過要留意美聯儲年底前始終會再減息兩次，美元仍面臨下行壓力，下一個關鍵數據是本周將公布的個人消費支出物價指數，這是美聯儲關注的通脹指標，如果低過市場預期，美匯指數可能重新考驗9月低位96.3。
相反歐洲央行短期內不會減息，與美國的利差收窄支持歐元走強。
德國市場情緒改善和經濟穩定，歐元兌美元或繼續處於100日移動平均線附近，並上試1.2的阻力位。
英倫銀行一如預期維持利率在4厘不變，同時縮減了債券發行計劃，計劃減少長期債券的發行，以減輕政府債券的壓力。
央行未有提供明確政策指引，貨幣市場預計今年不會進一步減息。不過持續的經濟增長擔憂或拖累英鎊兌美元受壓。近期支持位留意1.3350，下一支持位在1.3145。
渣打香港財富方案投資策略主管
[陳正犖 匯市前瞻]
