陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2

相反歐洲央行短期內不會減息，與美國的利差收窄支持歐元走強。

德國市場情緒改善和經濟穩定，歐元兌美元或繼續處於100日移動平均線附近，並上試1.2的阻力位。

英倫銀行一如預期維持利率在4厘不變，同時縮減了債券發行計劃，計劃減少長期債券的發行，以減輕政府債券的壓力。

央行未有提供明確政策指引，貨幣市場預計今年不會進一步減息。不過持續的經濟增長擔憂或拖累英鎊兌美元受壓。近期支持位留意1.3350，下一支持位在1.3145。

渣打香港財富方案投資策略主管

[陳正犖 匯市前瞻]