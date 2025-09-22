《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險

明報記者 劉敬華

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，上周聯儲局一如市場預期降息25點子，並暗示未來可能進一步放寬，目前該公司仍預期聯儲局將於年底前再減息兩次，每次25點子，並料美國將於明年初再降息一次，認為在此新一輪聯儲局放寬政策周期，投資者應維持多元化投資組合，並選擇性地增加對新興市場股票及當地貨幣債券的配置。

美元定存仍有望享逾3.5厘息

對於未能承受較高風險的本港投資者，將小部分資金投放於相對高息定存，也不失為其中一個低風險的分散投資選擇。鑑於美國或於年內再減息，現階段投資者可考慮敘做較長期定存，以鎖定較高利息。定存選擇方面，由於現時即使以新資金開立3至12個月港元定存，優惠年利率往往低於3厘，反觀以新資金或透過手機理財開立3至12個月美元定存，仍有望獲得逾3.5厘的優惠年利率。

目前市場不乏逾3.5厘的長期美元定存選擇，以富邦為例，該行個人客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲3.6厘特優年利率（見表1）。至於短期美元定存更有達4厘的選擇，以南商的定存優惠為例，該行「特選南商理財客戶」經分行以10萬港元等值或以上新資金開立美元「智優息定期存款」，可享4厘優惠年利率，其他客戶亦可獲3.9厘優惠年利率。

然而，敘做美元定存也有一定匯兌風險，基於聯繫匯率制度下，美元兌港元可在7.75至7.85元上落，即以港元買賣美元，有約1.3%匯率風險。今年以來美元兌港元匯率不時波動，倘不幸高買低賣美元，再加上銀行的買入賣出差價，在匯兌方面的損失有可能達2%。如能於相若匯價買入及賣出美元，可望減低匯兌風險，但更直接的避險方案，則為敘做年利率逾2厘的港元定存。現時個別數字銀行更可以偏低的定存起存額，提供逾2.5厘年利率，如天星銀行的12個月港元定存年利率便達2.7厘，其定存的最低起存額為1000港元（見表2）。

[幫你格價]