明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

經濟
幫你格價

投資策略

《幫你格價》：股市波動 做定存分散風險

【明報專訊】港股上周挑戰27,000點大關遇阻，市場已處高位，加上地緣政治風險未除，仍有機於年底前引發市場波動，分散投資於不同資產，有助減低股市波動風險，高息定存為其中一個分散投資之選。儘管美國聯儲局上周再減息四分一厘，目前市面仍不乏息率達3.5厘或以上美元定存選擇，若憂慮匯兌風險，也可考慮直接敘做年利率逾2.5厘的港元定存。

明報記者 劉敬華

景順亞太區環球市場策略師趙耀庭表示，上周聯儲局一如市場預期降息25點子，並暗示未來可能進一步放寬，目前該公司仍預期聯儲局將於年底前再減息兩次，每次25點子，並料美國將於明年初再降息一次，認為在此新一輪聯儲局放寬政策周期，投資者應維持多元化投資組合，並選擇性地增加對新興市場股票及當地貨幣債券的配置。

美元定存仍有望享逾3.5厘息

對於未能承受較高風險的本港投資者，將小部分資金投放於相對高息定存，也不失為其中一個低風險的分散投資選擇。鑑於美國或於年內再減息，現階段投資者可考慮敘做較長期定存，以鎖定較高利息。定存選擇方面，由於現時即使以新資金開立3至12個月港元定存，優惠年利率往往低於3厘，反觀以新資金或透過手機理財開立3至12個月美元定存，仍有望獲得逾3.5厘的優惠年利率。

目前市場不乏逾3.5厘的長期美元定存選擇，以富邦為例，該行個人客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲3.6厘特優年利率（見表1）。至於短期美元定存更有達4厘的選擇，以南商的定存優惠為例，該行「特選南商理財客戶」經分行以10萬港元等值或以上新資金開立美元「智優息定期存款」，可享4厘優惠年利率，其他客戶亦可獲3.9厘優惠年利率。

然而，敘做美元定存也有一定匯兌風險，基於聯繫匯率制度下，美元兌港元可在7.75至7.85元上落，即以港元買賣美元，有約1.3%匯率風險。今年以來美元兌港元匯率不時波動，倘不幸高買低賣美元，再加上銀行的買入賣出差價，在匯兌方面的損失有可能達2%。如能於相若匯價買入及賣出美元，可望減低匯兌風險，但更直接的避險方案，則為敘做年利率逾2厘的港元定存。現時個別數字銀行更可以偏低的定存起存額，提供逾2.5厘年利率，如天星銀行的12個月港元定存年利率便達2.7厘，其定存的最低起存額為1000港元（見表2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]

相關字詞﹕幫你格價 港元定存 美元定存

上 / 下一篇新聞

港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
港企趁加密幣熱 加入「囤幣」行列 博雅藍港股價漲至少三成 華檢華興雲鋒宣布買虛幣
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
阿里一個月漲37% 冠全球廿大科技股
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
保監冀背景查核計劃 擴至銀行保險從業員
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
CNBC：巴菲特沽清比亞迪持股
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
瑞銀財富管理蘇安淳：美料續減息 利好中美股市
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
來年投資全球股債 回報料勝港元定存
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
瑞銀財富管理：金價仍看漲 惟升勢料放緩
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
富達國際Rick Patel：美今年底前料再減息0.75厘
紫金黃金基投陣容星光熠熠
紫金黃金基投陣容星光熠熠
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鄭志剛成立上合發展控股 投資數字資產等九大革新產業
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
鴻騰中東新廠年底動工 初時開發電動車充電樁
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
百果園折讓19%配股 淨籌3.3億
環球經濟數據
環球經濟數據
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
金子：晉身「啡底股」 寧德call 17065
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：名創優品業績看好 後市料再升
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
張兆聰：美儲能高速發展 可吼EOSE
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
伍禮賢：中電信數字化業務料成未來增長亮點
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
涂國彬：美聯儲減息正常 金價反應亦正常
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
曾錚：基本面改善 新興市場債券看好
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
袁國守：旅遊股長揸短炒皆宜
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢
葉創成：為家人認購25手銀債
葉創成：為家人認購25手銀債
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
陳正犖：歐元料短期不減息 上試1.2
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
許健生：港創科北都人才AI「四輪驅動」
袁國守：港股第四季見年內高位可期
袁國守：港股第四季見年內高位可期
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
林少陽：中資股被美國人蔑視 反因禍得福
技術取勝：小米處上升通道
技術取勝：小米處上升通道
李聲揚：減息要買債？請三思
李聲揚：減息要買債？請三思
蔡金強：儲能的黃金發展期
蔡金強：儲能的黃金發展期
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
艾雲豪：輸掉俏江南不是因對賭 而是「拖帶權」
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
劉思明：森松訂單大增 守穩9.3元料回升
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
瑞銀認股證：召回部分SU7 小米熊57553
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
摩根大通亞洲：資金流入博反彈 泡泡瑪特購18739
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
周顯：倘美債強迫轉100年期等於違約
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
王弼：美股連日破頂 GOOG向好
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
曾淵滄：聯儲減息後 領展吸引力增
湯文亮：債主變債仔才慘
湯文亮：債主變債仔才慘
陳永傑：銀主趁市旺出貨
陳永傑：銀主趁市旺出貨
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
廖偉強：政策與減息助拳 加速樓市升勢
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
布少明：不明朗因素漸散 成入市時機
王品弟：新政減息為樓市添動力
王品弟：新政減息為樓市添動力
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
御峯翻新後首曝光 4房戶全球招租 實用逾2300呎 意向月租30萬呎租128元水平
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
柏傲山3房租7.2萬 高同類月租兩成
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
天御首推全層4710呎3房特色戶招標
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
般咸道3層巨舖3500萬放售 呎價近6800元
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
超強颱風快殺到 十大屋苑周末維持11成交
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
凱柏峰屆現樓 毗鄰商場港鐵站
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
南豐新邨兩房475萬沽 呎售1.2萬
長期持續投資 助實現理想回報
長期持續投資 助實現理想回報