經濟
簡慧敏 簡言之

投資策略

深化改革改善民生 多措並舉發揮優勢

【明報專訊】今年是國家「十四五」規劃的收官之年，亦是「十五五」規劃的謀篇佈局之年。特首9月17日發表任內第四份《施政報告》，以「深化改革、心繫民生、發揮優勢、同創未來」為主題。

《施政報告》以最大篇幅闡述各項民生政策措施，體現特首所強調的「改善民生是施政的最終目標」，並在拼經濟與深化改革上交織發力，反映政府以「民生」與「經濟」為主軸的發展策略。

強化治理體系方能提升治理水平

《施政報告》將「『一國兩制』行穩致遠　強化治理體系」置於第二章的重要位置，彰顯政府「深化改革」的決心。發展固然是硬道理，但拼經濟、惠民生的前提，是先鞏固治理根基，確保領導力貫穿各級部門。如行政長官所言，雖然部門首長一向對部門表現負上責任，但政府至今未將有關責任整體制度化。筆者歡迎他提出建立獨立於政府系統的「部門首長責任制」，獨立的調查小組可對各級的公務員進行調查，賦予公務員敍用委員會調查職能，目的之一是將「政治任命官員問責制」與公務員的行政問責更有效銜接。

「部門首長」有誰呢？常任秘書長是不是？根據香港政府「一站通」網站，部門首長共有69位（不含常任秘書長），值得留意的是，公務員敍用委員會主席亦名列其中。加上，該委員會主席一向由退休公務員出任，有意見關注該委員會在公眾觀感上的獨立性，建議特首在落實「部門首長責任制」時，審視過往的做法，對《公務員敍用委員會條例》以及其附屬法例作出適當的修訂。

展望未來，公務員評核、擢升和薪酬調整機制要相結合，最多人倡議檢視的「自動跳薪」（增薪點）制度也不容忽視。2024年只有21人因工作表現欠佳未獲增薪，公務員事務局長也認為不理想，那還需要什麽條件深化此方面的改革？

提速北都發展不靠單一機構

整份《施政報告》貫穿「發展」主軸，「發展」一詞出現多達365次，成為最核心的關鍵詞。其中，北都作為香港經濟發展的新引擎，幅員廣闊，面積和未來人口約佔香港三分之一，所需資源投資龐大。因此，筆者認同特首看法，不宜由單一法定機構統籌管理。《施政報告》提出為不同產業園區度身成立一間或多間園區公司、法定或非法定專門機構，實屬務實之舉。期望政府在特首領導的「北都發展委員會」下，盡快訂立專屬法例，簡化行政流程，拆牆鬆綁，加速推進北都建設。

發揮內聯外通獨特優勢

政府多措並舉發揮獨特優勢。筆者關注到特首要求金融監管機構的發展使命更為突出。以金管局為例，其職能除了監管認可機構之外，也具備便利金融服務與產品開發的職能，具體措施包括：建立AI模型評估方法，強化金融系統安全測試；利用與人民銀行的貨幣互換協議，設立新的「人民幣業務資金安排」，穩慎紮實推進人民幣國際化。

在融入國家發展大局方面，由商經局長督導的「內地企業出海專班」要主動招攬內地企業利用香港「走出去」；律政司副司長則負責推廣香港法律服務，協同會計、金融等專業服務，支援內企出海所需，深化國際交往合作。筆者身體力行，今年5月與律政司一起倡議香港的法律和爭議解決服務能協助內企出海。過去幾年，香港各項建設事業成效顯著，成績得來不易。在政府帶領下，社會各界齊心協力、積極識變應變求變，同創更璀璨的未來。

立法會議員（選舉委員會界別）

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

